Phát hiện sớm, cơ hội vàng trong điều trị ung thư phổi

Câu chuyện về bệnh nhân 70 tuổi ở Hà Nội được phát hiện ung thư phổi nhờ tầm soát định kỳ và phẫu thuật thành công tại Bệnh viện Bạch Mai là minh chứng rõ nét cho lợi ích của việc khám sức khỏe chủ động. Thành công của ca mổ cũng khẳng định năng lực hợp tác quốc tế và trình độ chuyên môn cao của đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai trong điều trị ung thư.

Phát hiện bất ngờ từ đợt khám sức khỏe định kỳ

Bệnh nhân là nam, 70 tuổi, trú tại Hà Nội, có tiền sử ho mạn tính, tăng huyết áp và từng đặt stent động mạch vành năm 2018. Ông từng hút thuốc lá trong 20 năm nhưng đã bỏ từ 16 năm trước. Sáu tháng gần đây, thỉnh thoảng ông xuất hiện ho khan nhẹ, dai dẳng nhưng không sụt cân, không đau ngực, không khó thở.

Với ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe, bệnh nhân chủ động đi kiểm tra tầm soát toàn diện. Kết quả chụp CT cho thấy khối u nhỏ ở đáy phổi trái kích thước 13x16 mm, sát màng phổi và xẹp phổi khu trú xung quanh.

Kết quả sinh thiết tổn thương phổi cho thấy nhiều cụm tế bào biểu mô tuyến xâm nhập, gợi ý ung thư biểu mô tuyến. PET-CT xác nhận nốt đặc phổi kích thước 13x16 mm ở vùng ngoại vi thùy dưới phổi trái, chưa có dấu hiệu di căn xa.

Hội chẩn quốc tế - lựa chọn phương án điều trị tối ưu

Trước trường hợp bệnh nhân có tiền sử đặt 2 stent mạch vành, bệnh phức tạp, nhưng ở giai đoạn sớm, Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã chủ trì hội chẩn với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực ung bướu, chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh, phẫu thuật lồng ngực, gây mê hồi sức, tim mạch….

Đặc biệt, nhờ mối quan hệ hợp tác quốc tế sâu rộng, Bệnh viện Bạch Mai đã mời hai chuyên gia hàng đầu đến từ Nhật Bản tham gia hội chẩn và trực tiếp phẫu thuật:

Giáo sư, bác sĩ Nagasaka Satoshi - chuyên gia hàng đầu về phẫu thuật lồng ngực tại Trung tâm Y tế Quốc gia Toàn cầu - NCGM nay là Viện an ninh sức khỏe Nhật Bản, có nhiều kinh nghiệm trong phẫu thuật nội soi lồng ngực một lỗ và điều trị ung thư phổi giai đoạn sớm.

Giáo sư, bác sĩ Fujiwara Toshiya - Bệnh viện Đại học Hiroshima, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phẫu thuật bảo tồn chức năng phổi và hồi phục sớm sau mổ.

Chiều ngày 25/10, ca phẫu thuật được thực hiện tại Khoa Phẫu thuật Lồng ngực, Bệnh viện Bạch Mai do TS.BS Ngô Gia Khánh - Trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực cùng hai giáo sư, bác sĩ Nhật Bản trực tiếp phối hợp thực hiện - Ảnh BVCC

Việc mời hai giáo sư Nhật Bản không chỉ giúp hội chẩn chính xác giai đoạn bệnh và lựa chọn phương pháp tối ưu, mà còn là cơ hội để đội ngũ y bác sĩ Việt Nam tiếp cận kỹ thuật tiên tiến hàng đầu thế giới - hướng tới mục tiêu “phẫu thuật ít xâm lấn, bảo tồn tối đa chức năng phổi, nâng tầm điều trị chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam”.

Ca phẫu thuật hợp tác Việt - Nhật thành công tốt đẹp

Chiều ngày 25/10, ca phẫu thuật được thực hiện tại Khoa Phẫu thuật Lồng ngực, Bệnh viện Bạch Mai, do TS.BS Ngô Gia Khánh - Trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực cùng hai giáo sư Nhật Bản trực tiếp phối hợp thực hiện.

Sau hơn 3 giờ phẫu thuật tỉ mỉ, khối u được cắt bỏ hoàn toàn, bảo tồn tối đa nhu mô phổi lành. Bệnh nhân hồi phục nhanh chóng: Ngay ngày đầu sau mổ, ông tỉnh táo, có thể vận động nhẹ; đến ngày thứ hai, đã ăn uống và sinh hoạt bình thường.

Bệnh nhân xúc động chia sẻ: “Tôi chủ động đi kiểm tra sức khỏe vì nghĩ mình từng hút thuốc lá. Không ngờ lại phát hiện sớm ung thư phổi. Từ lúc nhập viện đến khi mổ, tôi được các bác sĩ Bạch Mai quan tâm, chăm sóc tận tình. Các giáo sư giải thích cặn kẽ từng bước. Tôi rất cảm động và biết ơn. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào tay nghề và tấm lòng của bác sĩ Việt Nam”.

“Đặc biệt, tôi tự hào khi được phẫu thuật trong chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản. Điều đó cho thấy người Việt hoàn toàn có thể được điều trị bằng công nghệ hiện đại, không cần ra nước ngoài”, ông nói.

TS.BS Ngô Gia Khánh thăm khám cho bệnh nhân trước khi xuất viện - Ảnh BVCC

Hợp tác quốc tế để người Việt được hưởng y tế chất lượng cao ngay tại quê hương

Chia sẻ về ca bệnh này, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: “Bệnh viện Bạch Mai luôn coi hợp tác quốc tế là một trong những trụ cột chiến lược để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và đào tạo.

Việc mời các chuyên gia hàng đầu của Nhật Bản tham gia hội chẩn và phẫu thuật không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho người bệnh, mà còn giúp đội ngũ y bác sĩ Việt Nam tiếp cận, học hỏi và làm chủ các kỹ thuật tiên tiến. Mục tiêu của chúng tôi là để người dân Việt Nam được hưởng dịch vụ y tế chất lượng quốc tế ngay tại quê hương mình, không cần phải ra nước ngoài điều trị".

Hiện tại Bệnh viện Bạch Mai đã ký kết hợp tác chuyên môn với các Bệnh viện hàng đầu của Nhật Bản, Mỹ, Pháp, Úc, Hàn Quốc, Đài Loan,… Bệnh viện Bạch Mai thường xuyên mời các chuyên gia nước ngoài đến hội chẩn, khám bệnh, điều trị theo phác đồ chuẩn quốc tế và phẫu thuật cho người bệnh.

PGS.TS Cơ cũng cho biết thêm: “Thông qua hợp tác quốc tế, đặc biệt với các trung tâm y tế quốc tế hàng đầu của Nhật Bản, Bệnh viện Bạch Mai tiếp cận các quy trình kỹ thuật tiên tiến nhất, đồng thời đào tạo đội ngũ bác sĩ trẻ làm chủ công nghệ cao, điều trị với phác đồ chuẩn quốc tế”.

PGS. Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện tiếp GS.BS Nagasaka Satoshi, thảo luận về cơ hội hợp tác rộng mở giữa Bệnh viện Bạch Mai và Nhật Bản - Ảnh BVCC

Là người trực tiếp chủ trì hội chẩn, thảo luận với các chuyên gia Nhật Bản cho bệnh nhân, PGS.TS Vũ Văn Giáp - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ: “Trường hợp này là minh chứng rõ nhất cho giá trị của tầm soát sớm. Khối u được phát hiện ở giai đoạn kích thước rất nhỏ, chưa di căn xâm lấn, nên có thể phẫu thuật triệt để, tiên lượng rất tốt. Nếu bệnh nhân đợi đến khi xuất hiện triệu chứng rõ ràng thì cơ hội điều trị khỏi sẽ thấp hơn rất nhiều”.