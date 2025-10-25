Phẫu thuật 'bắc cầu động mạch khoeo' giữ lại chân cho chàng trai trẻ

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng trị vừa phẫu thuật "bắc cầu động mạch khoeo" để giữ lại chân phải cho thanh niên 17 tuổi bị chấn thương do tai nạn.

Ngày 25/10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị thông tin, vừa phẫu thuật thành công ca "bắc cầu động mạch khoeo" giúp giữ lại chân cho chàng trai 17 tuổi bị chấn thương nặng sau tai nạn giao thông.

Bệnh nhân H.V.D. (17 tuổi, trú tại xã Bến Quan, Quảng Trị) sau tai nạn giao thông nhập viện trong tình trạng choáng, đa chấn thương gãy kín xương đùi phải, gãy hở đầu trên hai xương cẳng chân phải, bàn chân lạnh tím, mất mạch ngoại vi và có vết thương bàn tay phải chảy máu liên tục.

Các bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật. Ảnh BV

Kết quả chụp CT cho thấy mạch máu chi dưới mất tín hiệu động mạch khoeo và động mạch chày trước. Tiên lượng nguy cơ cao cắt cụt chi, nhiễm độc toàn thân do thiếu máu chân kéo dài.

Sau cấp cứu, các y bác sĩ Khoa Hồi sức Tích cực Chống độc và Ngoại Chấn thương - Bỏng hội chẩn khẩn cấp và bước vào ca phẫu thuật đầu tiên kéo dài hơn 4 tiếng. Ê-kíp thực hiện phẫu thuật cố định xương đùi bằng khung cố định ngoại vi, giải phóng khoang cẳng chân để đánh giá sự sống còn của các cơ, thám sát động mạch khoeo và nối gân bàn tay trái.

Kết quả thăm dò cho thấy động mạch bị kẹt vào giữa ổ gãy xương cẳng chân. Sau khi giải phóng mạch máu, tưới máu cẳng chân kém, bàn chân vẫn lạnh tím, động mạch khoeo và động mạch chày trước dập, tắc dài gần 20cm.

Ê-kíp quyết định thực hiện phẫu thuật bắc cầu mạch máu để tái lập dòng chảy cho chi dưới. Tiếp đó, các y, bác sĩ lấy đoạn tĩnh mạch chân trái dài khoảng 40cm làm cầu nối, thay thế cho đoạn động mạch khoeo bị tổn thương, tái thông dòng máu từ đùi xuống cẳng chân.

Sau phẫu thuật, bàn chân bệnh nhân ấm hồng, có cảm giác và vận động được. Các chỉ số sinh tồn ổn định. Qua 3 tuần điều trị, bệnh nhân xuất viện, tiếp tục tái khám và thực hiện cố định vững chắc xương gãy.

Ảnh BV

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, tổn thương động mạch khoeo tương đối hiếm, chiếm 5-19% trong các tổn thương mạch máu chi, tỷ lệ tăng cao trong các trường hợp chấn thương quanh khớp gối. Nếu không được xử trí kịp thời, tỷ lệ cắt cụt có thể lên đến 30-60%.

Chức năng chính của động mạch này là cung cấp máu đến chi dưới để nuôi dưỡng cẳng chân, bàn chân. Đối với cơ thể bình thường, khi di chuyển, các cơ và cân cơ co giãn tuy nhiên động mạch khoeo sẽ không bị ảnh hưởng, máu vẫn có thể lưu thông xương phía dưới.