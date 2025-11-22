Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải mã

Phát hoảng thấy 'quái thú' khổng lồ cuộn mình trong nhà tắm

Một giáo viên ở Malaysia nhìn thấy vật lạ trên trần nhà tắm và cứ ngỡ đó là mảnh vải batik. Về sau, cô kinh hãi phát hiện đó là con trăn nặng 60 kg.

Tâm Anh (theo Straitstimes)

Sự việc trên xảy ra tại nhà của một nữ giáo viên ở Taman Bandar Baru, Kedah, Malaysia ngày 12/11. Cô cho biết con gái 15 tuổi của mình là người đầu tiên phát hiện trần nhà tắm bị vỡ vào khoảng 4h chiều sau khi đi học về. Con gái của nữ giáo viên cảm thấy quá sợ hãi nên không dám sử dụng phòng tắm.

“Tôi đang họp thì con gái tôi gửi cho tôi một bức ảnh chụp trần nhà bị sập. Khi về nhà, tôi kiểm tra phòng tắm và thấy thứ gì đó trông giống như một mảnh vải batik nhô ra khỏi trần nhà. Tôi tự hỏi làm thế nào mà mảnh vải lại ở đó được. Sau đó, con gái tôi dùng camera điện thoại phóng to vật thể và kinh hãi nhận ra đó thực ra là một phần của một con trăn”, nữ giáo viên nói.

trannn.jpg
Ảnh: Facebook/SAJAVIRAL.

Vì vậy, nữ giáo viên đã liên lạc nhờ Lực lượng phòng vệ dân sự Malaysia (APM) đến hỗ trợ bắt "quái thú" đang ẩn nấp trong nhà tắm. Khi con vật bị bắt xuống, cô bàng hoàng vì kích thước khổng lồ của nó.

“Khi con trăn được kéo ra và thả xuống, tôi đã kinh ngạc trước kích thước khổng lồ của nó. Lúc đầu tôi cứ tưởng đó là một con rắn bình thường. Tôi chưa từng nhìn thấy con rắn nào to như vậy. Tôi đã hét lên ‘trăn anaconda’”, nữ giáo viên chia sẻ.

Nữ giáo viên cho hay gia đình rất may mắn khi phát hiện sớm được con trăn nặng khoảng 60 kg từ sớm. Cô suy đoán con trăn có thể đã chui vào nhà qua một cây mãng cầu xiêm sau nhà, sau khi nhìn thấy một chậu hoa bị đổ 2 ngày trước đó.

Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
#Phát hiện trăn khổng lồ trong nhà #Cảnh sát hỗ trợ bắt trăn #Con trăn

Bài liên quan

Giải mã

'Trăn khổng lồ' nổi lên giữa suối, du khách sợ 'mất mật'

Cảnh tượng kỳ lạ con “trăn khổng lồ” giữa suối du lịch gây náo loạn du khách, làm dấy lên hàng loạt giả thuyết khó tin.

"Trăn khổng lồ" bất ngờ xuất hiện ở Ngọc Hoàng Câu

Những ngày qua, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền loạt ảnh chụp tại khu danh thắng Ngọc Hoàng Câu, nằm trong dãy Tùng Sơn, tỉnh Hà Nam. Giữa lòng con suối, một con "trăn khổng lồ" với đôi mắt mở to nhìn chằm chằm khiến không ít khách du lịch giật mình.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới