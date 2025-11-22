Phát hoảng thấy 'quái thú' khổng lồ cuộn mình trong nhà tắm

Một giáo viên ở Malaysia nhìn thấy vật lạ trên trần nhà tắm và cứ ngỡ đó là mảnh vải batik. Về sau, cô kinh hãi phát hiện đó là con trăn nặng 60 kg.

Sự việc trên xảy ra tại nhà của một nữ giáo viên ở Taman Bandar Baru, Kedah, Malaysia ngày 12/11. Cô cho biết con gái 15 tuổi của mình là người đầu tiên phát hiện trần nhà tắm bị vỡ vào khoảng 4h chiều sau khi đi học về. Con gái của nữ giáo viên cảm thấy quá sợ hãi nên không dám sử dụng phòng tắm.

“Tôi đang họp thì con gái tôi gửi cho tôi một bức ảnh chụp trần nhà bị sập. Khi về nhà, tôi kiểm tra phòng tắm và thấy thứ gì đó trông giống như một mảnh vải batik nhô ra khỏi trần nhà. Tôi tự hỏi làm thế nào mà mảnh vải lại ở đó được. Sau đó, con gái tôi dùng camera điện thoại phóng to vật thể và kinh hãi nhận ra đó thực ra là một phần của một con trăn”, nữ giáo viên nói.

Ảnh: Facebook/SAJAVIRAL.

Vì vậy, nữ giáo viên đã liên lạc nhờ Lực lượng phòng vệ dân sự Malaysia (APM) đến hỗ trợ bắt "quái thú" đang ẩn nấp trong nhà tắm. Khi con vật bị bắt xuống, cô bàng hoàng vì kích thước khổng lồ của nó.

“Khi con trăn được kéo ra và thả xuống, tôi đã kinh ngạc trước kích thước khổng lồ của nó. Lúc đầu tôi cứ tưởng đó là một con rắn bình thường. Tôi chưa từng nhìn thấy con rắn nào to như vậy. Tôi đã hét lên ‘trăn anaconda’”, nữ giáo viên chia sẻ.

Nữ giáo viên cho hay gia đình rất may mắn khi phát hiện sớm được con trăn nặng khoảng 60 kg từ sớm. Cô suy đoán con trăn có thể đã chui vào nhà qua một cây mãng cầu xiêm sau nhà, sau khi nhìn thấy một chậu hoa bị đổ 2 ngày trước đó.