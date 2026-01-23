Hà Nội

Sống Khỏe

Phạt Hộ kinh doanh Sonia Trần Lợi 80 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 18 tháng

Sở Y tế TP HCM xử phạt Hộ kinh doanh Sonia Trần Lợi do hoạt động không phép, đồng thời đình chỉ hoạt động trong 18 tháng.

Bình Nguyên

Sở Y tế TP HCM vừa ban hành các quyết định số 43/QĐ-XPHC ngày 10/01/2026 và 44/QĐ-XPHC ngày 10/01/2026 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân, cơ sở hoạt động tại địa chỉ 59 Ngô Thời Nhiệm, phường Xuân Hòa.

Theo đó, Hộ kinh doanh Sonia Trần Lợi bị xử phạt 80 triệu đồng do cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động và quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh trái quy định.

Ngoài phạt tiền, cơ sở này bị áp dụng hình phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động trong thời hạn 18 tháng. Đồng thời, cơ quan chức năng buộc cơ sở phải tháo gỡ, tháo dỡ và xóa các nội dung quảng cáo sai quy định.

Cùng địa chỉ, bà Trần Thị Huỳnh Như bị xử phạt 35 triệu đồng vì khám, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề.

1-5009.jpg

Hộ kinh doanh Sonia Trần Lợi và bà Trần Thị Huỳnh Như bị xử phạt/ Ảnh chụp màn hình

Theo tiepthigiadinh.vn, trước đó Sở Y tế TP HCM tiếp nhận phản ánh của người dân việc Viện thẩm mỹ khoa học Tây Úc Sonia (địa chỉ tại số 59 Ngô Thời Nhiệm, phường Xuân Hòa, TP HCM) cung cấp dịch vụ thẩm mỹ có dấu hiệu vi phạm, tư vấn và quảng cáo sai sự thật.

Qua đó, Sở Y tế TP HCM đã tiến hành kiểm tra Hộ kinh doanh Sonia Trần Lợi tại địa chỉ 59 Ngô Thời Nhiệm, phường Xuân Hòa, TP HCM. Qua kiểm tra, Sở Y tế phát hiện cơ sở này chưa được Sở Y tế cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Theo giaoducthoidai.vn, liên quan đến hệ thống này, năm 2024, Công ty TNHH Quốc tế Sonia (Sonia – Viện thẩm mỹ khoa học Tây Úc) có địa chỉ tại số 10A Lữ Gia, Phường 15, Quận 11 (cũ) cũng bị xử phạt số tiền 120 triệu đồng do quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa có giấy phép.

Cơ sở thẩm mỹ tại địa chỉ 59 Ngô Thời Nhiệm, phường Xuân Hòa (TPHCM), hoạt động khám, chữa bệnh không phép/Ảnh giaoducthoidai.vn

Cơ sở thẩm mỹ tại địa chỉ 59 Ngô Thời Nhiệm, phường Xuân Hòa (TPHCM), hoạt động khám, chữa bệnh không phép/Ảnh giaoducthoidai.vn

Theo cơ quan chức năng, cơ sở này thực hiện các hành vi xâm lấn trái phép như: Sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể; xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm. Những hoạt động này diễn ra tại cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ.

Ngoài phạt tiền, cơ sở Sonia - Viện thẩm mỹ khoa học Tây Úc còn bị buộc xóa, tháo gỡ quảng cáo sai quy định và bị đình chỉ hoạt động sử dụng thuốc, các chất, thiết bị can thiệp vào cơ thể người trong thời gian 4,5 tháng.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, cơ sở chỉ được hoạt động khám, chữa bệnh khi có giấy phép hoạt động và người hành nghề khám, chữa bệnh phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Sống Khỏe

Cơ sở Châu Phát ở TP HCM sản xuất hàng trăm tấn mì trộn chất cấm

Vương Lưỡng Toàn - chủ hộ kinh doanh Châu Phát bị bắt vì dùng hóa chất độc hại như Borax, Soda để làm mì sợi dai, mềm, bán ra hàng trăm tấn suốt 10 năm.

Theo Vietnamnet, ngày 12/1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP HCM cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vương Lưỡng Toàn (SN 1981) về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Vương Lưỡng Toàn là chủ hộ kinh doanh Châu Phát (ở đường Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh, TP HCM) chuyên sản xuất, buôn bán mì sợi.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

TP HCM xử phạt nhiều cơ sở y tế vi phạm

Sở Y tế TP HCM công khai danh sách các cá nhân và cơ sở y tế bị phạt vì vi phạm quy định khám chữa bệnh, quảng cáo trái phép và hoạt động không phép.

Sở Y tế TP HCM vừa công khai danh sách hàng loạt cơ sở y tế và cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Trong đó, bà Trần Thị Hương Lan (467/99 Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông) bị phạt hơn 84,6 triệu đồng. Cơ sở của bà Lan còn bị đình chỉ hoạt động 18 tháng; buộc tiêu hủy tang vật vi phạm; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp hơn 3,1 triệu đồng có được do thực hiện hành vi vi phạm. Bà Lan được xác định có hành vi khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh, cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Công ty Nha khoa An Estuary Dental Clinic bị xử phạt 58 triệu đồng

Xử phạt Công ty Nha khoa An Estuary Dental Clinic, Công ty Cheuda Medical, Nha khoa Toàn Đức, Nha khoa Bình Dương... do vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Ngày 31/12/2025, Sở Y tế TP HCM đã công khai xử phạt hành chính đối với các cơ sở nha khoa do vi phạm về giấy phép, biển hiệu và niêm yết giá khám bệnh.

Trong đó, Công ty Cổ phần Nha khoa An Estuary Dental Clinic (tên cũ là Công ty TNHH Nha khoa An Estuary Dental Clinic), địa chỉ 189 Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ, TP HCM bị xử phạt hành chính số tiền 58 triệu đồng theo Quyết định số 4799/QĐ-XPHC ngày 22/12/2025. Ngoài ra, công ty này còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng. Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở trong thời hạn 2 tháng.

Xem chi tiết

