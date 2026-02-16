Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 17/2: Bảo Bình phúc lộc tề tựu, đầy đủ viên mãn

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 17/2: Bảo Bình phúc lộc tề tựu, đầy đủ viên mãn

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 17/2, Bảo Bình nhận được vận may, công danh tài lộc vẹn đôi đường. Kim Ngưu chú ý chi tiêu, tiết kiệm hơn nữa.

Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hành sự có chút thiếu thận trọng, thường xuyên quên trước quên sau. Sự nghiệp: Nên nỗ lực làm việc, thái độ hời hợt sẽ không có lợi ích gì, muốn nhận được sự công nhận và thành tích thì không thể dựa vào mơ mộng hão huyền. Tài lộc: Không có ý tưởng gì hay, có thể tạm thời giữ nguyên trạng thái và học hỏi thêm các kiến thức liên quan. Tình cảm: Đừng không làm gì hay thiếu chủ động khi ở bên nửa kia, nên quan tâm đối phương và tăng cường giao tiếp nhiều hơn. Sức khỏe: Vận động gân cốt một cách thích hợp là được.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu không muốn làm quá nhiều việc, cảm thấy có chút không trụ vững trước áp lực. Sự nghiệp: Không có nhiều tinh lực để xử lý nhiều việc cùng lúc, tốt nhất nên tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng hơn. Tài lộc: Chú ý cắt giảm chi tiêu, tiết kiệm hết mức có thể mới giúp giải tỏa áp lực kinh tế. Tình cảm: Bớt suy nghĩ lung tung, đừng để gánh nặng nội tâm quá lớn, có chuyện gì cứ đơn giản trực tiếp trao đổi với nửa kia. Sức khỏe: Nghỉ ngơi thật tốt, bớt lao tâm khổ tứ, chú ý bảo dưỡng cơ thể.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử hành sự khá dẻo dai, không vì một chút không thuận lợi mà nản lòng. Sự nghiệp: Làm việc nề nếp, cấp trên và khách hàng đều khá hài lòng với thành tích của bạn, xung quanh dù có vài tiếng nói phản đối không hòa hợp cũng có thể áp chế được. Tài lộc: Nên giữ lối sống tiết kiệm, kiểm soát ham muốn tiêu dùng để tránh hối hận. Tình cảm: Có thể nhường nhịn đối phương, đôi bên có chuyện gì cũng sẽ bàn bạc cùng nhau. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh, tinh thần khá phấn chấn.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải không nên là người lan truyền tin đồn, hãy thận trọng ứng phó với các loại thông tin chưa rõ ràng. Sự nghiệp: Nên chú ý lời nói và hành động, thận trọng bày tỏ quan điểm đối với những việc không nên nói, cẩn thận bị người khác nắm thóp làm ảnh hưởng đến chính sự. Tài lộc: Các loại tin đồn và tin hành lang khá nhiều, nếu không thể phán đoán thận trọng sẽ dễ gây tổn thất kinh tế. Tình cảm: Bạn muốn giao lưu nhiều hơn với nửa kia, nhưng đối phương không có tâm trí đó. Sức khỏe: Ra ngoài cẩn thận tránh va chạm.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử hành sự có chút cố chấp, dù điều này dễ dẫn đến thành công nhưng cũng khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Sự nghiệp: Làm việc vô cùng nỗ lực và cầu tiến, rất muốn thể hiện khía cạnh ưu tú trước mặt người ngoài, có thể đạt được những gì mình muốn về mặt thành tích. Tài lộc: Đừng quá cố chấp vào chuyện thu nhập, tốt nhất nên thuận theo tự nhiên. Tình cảm: Bạn muốn bạn đời dành nhiều thời gian ở bên mình hơn, nhưng cần chú ý đừng quá ngang ngược, nên dành cho đối phương thêm không gian. Sức khỏe: Cơ thể khá khỏe mạnh.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ cần chú ý bớt lo chuyện bao đồng và giữ năng lượng tích cực của bản thân không bị can thiệp. Sự nghiệp: Đối với những việc không quan trọng thì không nên tốn quá nhiều tinh lực, đôi khi trách nhiệm quá nặng cũng không phải là chuyện tốt, khuyên bạn chỉ nên tập trung vào nhiệm vụ của mình. Tài lộc: Đừng vì tâm trạng không tốt mà mua sắm ồ ạt, khi có ý nghĩ này cần phải kiểm soát lại. Tình cảm: Nên kiểm soát sự quan tâm quá mức dành cho bạn đời, bớt càm ràm là tốt nhất. Sức khỏe: Nên tĩnh dưỡng.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình sẽ cảm thấy hiệu suất làm việc hơi trì trệ, cần phải xốc lại tinh thần. Sự nghiệp: Những vấn đề tồn đọng trước đây của dự án sẽ dần lộ ra, bạn bắt buộc phải tìm thời gian giải quyết dứt điểm chứ không thể kéo dài thêm nữa. Tài lộc: Thu nhập từ một số dự án không đạt được kỳ vọng tâm lý, khuyên bạn nên điều chỉnh lại tâm thái. Tình cảm: Cần dũng cảm đối mặt với các vấn đề đang tồn tại trong mối quan hệ thân thiết, giải quyết sớm luôn tốt hơn là để lâu. Sức khỏe: Nghỉ ngơi nhiều là được.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp sẽ cảm thấy hành sự luôn thiếu một chút gì đó, thường xuyên hỏng việc vào phút chót. Sự nghiệp: Kiên trì với ý tưởng của mình và thực hiện đến cùng là điều mấu chốt, không được lùi bước khi gặp chút khó khăn, không có dự án nào thành công một cách nhẹ nhàng cả. Tài lộc: Đừng bắt tay vào những dự án có thao tác phức tạp, nếu không quán xuyến được sẽ càng dễ xảy ra tổn thất. Tình cảm: Bạn đời muốn dành nhiều thời gian hơn cho bạn, nhưng bạn luôn có việc khác nên không có nhiều cơ hội. Sức khỏe: Bổ sung dinh dưỡng thích hợp là được.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã cần chú ý giữ tâm thái tốt, bớt nghĩ về những chuyện không vui. Sự nghiệp: Cấp trên và khách hàng có chút hay bới lông tìm vết, bạn bắt buộc phải xốc lại tinh thần để đối phó, dù rất ghét nhưng cũng phải kiên trì. Tài lộc: Đừng bốc đồng bắt tay vào dự án, nên tìm hiểu kỹ mọi chuyện trước khi quyết định. Tình cảm: Có chút quá phụ thuộc vào đối phương, điều này khiến nửa kia cảm thấy áp lực hơi nhiều. Sức khỏe: Nghỉ ngơi thật tốt, bớt lo âu và nên lạc quan hơn.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết hành sự khá đáng tin cậy, một khi đã bắt đầu sẽ kiên trì đến cùng. Sự nghiệp: Có thể sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ mới, hiện tại chưa chắc đã thấy ngay lợi nhuận, sau khi khởi đầu tốt đẹp cứ từ từ tiến tới là được, đừng có ý nghĩ đốt cháy giai đoạn. Tài lộc: Chỉ cần chọn đúng dự án thì thu nhập sẽ không thành vấn đề, bước này cần phải thực hiện cho tốt. Tình cảm: Bạn và bạn đời đều muốn chung sống tốt đẹp, dự định tương lai của đôi bên cơ bản thống nhất. Sức khỏe: Vận động thích hợp là được.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình luôn có việc khiến bản thân phải bận rộn, muốn nghỉ ngơi một chút cũng không được. Sự nghiệp: Lúc cần chủ động tranh thủ lợi ích cho bản thân thì không được hèn nhát, nên đưa ra thái độ cứng rắn một chút, bạn đang suôn sẻ, công danh sáng sủa, hãy tận dụng cơ hội. Tài lộc: Tiền chảy về túi, dễ có dự án đầu tư lợi nhuận cao. Hãy nhớ khi có tiền rồi phải biết tiết kiệm và tích lũy nhiều hơn, giàu thêm giàu mới tốt. Tình cảm: Bạn đã làm khá nhiều việc cho nửa kia, nhưng đừng luôn gây áp lực cho đối phương. Sức khỏe: Vận động thích hợp sẽ tốt cho cơ thể.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư đừng quá bi quan, bạn chỉ là đang ở một thời điểm mấu chốt cần đưa ra lựa chọn mà thôi. Sự nghiệp: Không nhất định toàn là chuyện tốt, luôn có vài khúc mắc nhỏ xuất hiện yêu cầu bạn giải quyết, hãy đưa ra chút nhiệt huyết đừng để bản thân sa sút. Tài lộc: Sẽ cảm thấy áp lực kinh tế lớn, chú ý kiểm soát tốt tình trạng nợ nần là được. Tình cảm: Dễ nảy sinh bất đồng do ý kiến khác nhau, hãy nhìn nhận một cách lý trí và đừng nổi giận. Sức khỏe: Nghỉ ngơi thật tốt là được.
