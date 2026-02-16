Bí mật bên trong tòa nhà lớn nhất thế giới

Ở tuổi 60, Ôn Bích Hà vẫn khiến công chúng trầm trồ với nhan sắc trẻ trung, làn da mịn màng và phong thái cuốn hút.
Bộ Quốc phòng Slovakia vừa giới thiệu bộ quân phục chiến đấu mới và một loạt vũ khí dành cho lực lượng vũ trang nước này.
Những bức ảnh được đăng tải dưới đây phần nào tái hiện không khí trong đêm Giao thừa ở nhiều nước trên thế giới hàng chục năm trước.
Trong 5 ngày đầu năm, 3 con giáp này đón nhận cơ hội kiếm tiền, mở rộng mối quan hệ và tạo đà cho một năm tài lộc rực rỡ.
Giữa đồng bằng Salisbury mờ sương, vòng tròn đá Stonehenge vẫn là câu đố lớn thách thức trí tuệ con người hiện đại.
Những năm gần đây, xu hướng trang trí tiểu cảnh sân vườn đón Tết được ưa chuộng, vừa làm đẹp, đồng thời gắm mong ước về một năm mới tốt lành.
Ở tuổi 60, Ôn Bích Hà vẫn khiến công chúng trầm trồ với nhan sắc trẻ trung, làn da mịn màng và phong thái cuốn hút.
"Tam giác quỷ Bermuda" - nơi nhiều tàu và máy bay biến mất không dấu vết - được các chuyên gia nhận định là có một số đặc điểm kỳ lạ.
Longevity Mirror của NuraLogix có thể phân tích sức khỏe trong 30 giây, đưa ra chỉ số tuổi thọ và cảnh báo rủi ro tiềm ẩn bằng công nghệ AI.
Các nhà thiên văn học hiện đại đang dần hé lộ những con số khổng lồ về thiên hà, vượt xa mọi hình dung trước đây của con người.
Ngày 16/2 (tức 29 tháng Chạp), tại nhiều điểm buôn bán đào, quất cảnh trên địa bàn Hà Nội, hàng trăm cành đào bị chặt bỏ, nằm ngổn ngang ven đường.
Võ Thanh Hòa, Victor Vũ và Lý Hải đều là đạo diễn có phim trăm tỷ, được vợ hỗ trợ đắc lực trong quá trình làm phim.
Những chiếc móc charm ngựa 'mã đáo thành công' đang trở thành món phụ kiện 'bất ly thân' khiến giới trẻ săn lùng ráo riết để khởi đầu một năm 2026 đầy rực rỡ.
Dù là biểu tượng của sự 'đẳng cấp' trong mắt bậc phụ huynh, nhưng với giới trẻ, những bộ bàn ghế gỗ chạm trổ tinh xảo này là 'kẻ thù số 1' mỗi dịp tổng vệ sinh.
Trên thực tế, có đến 2 mẫu SUV hạng A tăng trưởng dương doanh số tại thị trường ôtô Việt Nam trong tháng 1/2026, đó là Hyundai Venue và Suzuki Fronx.
Ra đời từ nền văn minh Ba Tư cổ đại, tôn giáo thờ lửa mang thế giới quan thấm đẫm màu sắc thần bí và ảnh hưởng lâu dài đến lịch sử nhân loại.
Giữa hoang mạc khắc nghiệt bậc nhất Bắc Mỹ, có một hiện tượng kỳ lạ khiến giới khoa học đau đầu suốt nhiều thập kỷ.
Dù không hoạt động nghệ thuật, doanh nhân Hà Tôn Đức - chồng 'nữ hoàng ảnh lịch' Diễm My vẫn gây chú ý. Anh có ngoại hình lịch lãm, phong thái điềm đạm.
Từng chỉ là loại quả mọc dại trong rừng, nay chanh yên được nhiều người thành phố tìm mua, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 17/2, Bảo Bình nhận được vận may, công danh tài lộc vẹn đôi đường. Kim Ngưu chú ý chi tiêu, tiết kiệm hơn nữa.
Xuất hiện trong bộ ảnh mới, hot girl TikTok Bò Chảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý khi diện áo dài đỏ truyền thống, tạo dáng bên siêu xe màu vàng nổi bật.