Bí mật bên trong tòa nhà lớn nhất thế giới

Số hóa

Bí mật bên trong tòa nhà lớn nhất thế giới

Nhà máy Boeing Everett ở Mỹ rộng hơn Disneyland, từng tạo ra mây bên trong và là nơi sinh ra những siêu phẩm hàng không khổng lồ.

Thiên Trang (TH)
Tòa nhà lớn nhất thế giới không phải cung điện hay sân vận động, mà là nhà máy Boeing Everett Factory ở bang Washington, Mỹ.
Công trình này có thể tích hơn 13,3 triệu mét khối, trải rộng 39,7 hecta, đủ để chứa trọn Disneyland California.
Nhà máy được xây dựng năm 1967 nhằm sản xuất Boeing 747 - chiếc máy bay lớn gấp 2,5 lần máy bay thương mại lúc bấy giờ.
Quy mô khổng lồ từng khiến độ ẩm ngưng tụ thành mây bên trong, buộc Boeing phải lắp hệ thống điều hòa khổng lồ.
Qua nhiều thập kỷ, Everett Factory mở rộng để sản xuất các dòng 767, 777 và hiện nay là 777X tiên tiến.
Khoảng 36.000 nhân viên làm việc mỗi ngày, với đầy đủ tiện ích như đội cứu hỏa, phòng khám, ngân hàng và đường hầm dài 3,2km.
Dù là nhà máy công nghiệp, nơi đây vẫn thu hút hàng trăm nghìn du khách tham gia tour tham quan mỗi năm.
Đứng giữa không gian khổng lồ, ngay cả những chiếc máy bay thân rộng cũng trở nên nhỏ bé, minh chứng cho sự vĩ đại của Everett.
