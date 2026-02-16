Trend 'đi để trở về' khiến netizen rưng rưng

Dù không phải là xu hướng mới nổi, thế nhưng 'đi để trở về' luôn là trend được nhắc nhiều mỗi dịp Tết Nguyên đán cận kề, chạm đến nỗi lòng người con xa quê.

Càng gần đến Tết Nguyên đán, mạng xã hội lại rộn ràng hơn bao giờ hết với những câu chuyện về hành trình trở về nhà. Giữa vô vàn xu hướng xuất hiện rồi nhanh chóng trôi qua, “đi để trở về” vẫn luôn có một vị trí rất riêng trong lòng nhiều người - đủ chậm, đủ sâu và đủ ấm để khiến netizen bất giác rưng rưng.

“Đi để trở về” vốn không phải là 'trend' mới. Cụm từ này bắt nguồn từ chiến dịch truyền thông “Đi để trở về” của Biti’s Hunter, lần đầu ra mắt vào cuối năm 2017. Khi đó, Biti’s đã kết hợp cùng ca sĩ Soobin Hoàng Sơn, cho ra mắt MV cùng tên đúng vào thời điểm cận Tết, nhanh chóng tạo nên làn sóng cảm xúc mạnh mẽ trong giới trẻ.

Thay vì quảng cáo sản phẩm theo cách truyền thống, Biti’s kể một câu chuyện rất đời: câu chuyện của những người trẻ thích đi xa, thích khám phá, chinh phục thế giới rộng lớn ngoài kia, nhưng sau tất cả vẫn mong mỏi một ngày được trở về nhà. Thông điệp “đi để trở về” vì thế trở nên đặc biệt gần gũi - đi không phải để rời xa mãi mãi, mà để trưởng thành hơn, rồi quay về bên gia đình với phiên bản tốt hơn của chính mình.

Thành công của chiến dịch đầu tiên đã mở đường cho hàng loạt mùa tiếp theo của “Đi để trở về” trong nhiều năm liền, mỗi năm là một câu chuyện, một góc nhìn khác nhau về hành trình trở về dịp Tết. Từ đó, “đi để trở về” không còn đơn thuần là slogan quảng cáo, mà dần trở thành một cụm từ mang tính biểu tượng mỗi khi Tết đến xuân về.

"Đi để trở về" đơn giản là câu chuyện của những người trẻ rời quê hương lên thành phố học tập, làm việc, mang theo hoài bão, ước mơ và cả những nỗi lo rất đời. Suốt một năm bận rộn, họ quen với nhịp sống hối hả, với deadline, với những bữa cơm vội vàng. Để rồi khi Tết đến, chỉ cần một tấm vé xe, vé tàu hay chuyến bay đêm, mọi mệt mỏi dường như được gác lại phía sau.

Trên TikTok, Facebook hay Instagram, không khó để bắt gặp những đoạn video ghi lại khoảnh khắc lên đường về quê: chiếc balo cũ sờn, vali chất đầy quà, ánh mắt háo hức xen lẫn chút mệt nhoài. Có người quay cảnh ngồi trên xe khách xuyên đêm, ngoài cửa kính là màn sương mờ và ánh đèn đường vàng vọt. Có người chỉ đăng một dòng caption ngắn gọn: “Về nhà ăn Tết đây!” - nhưng đủ để chạm đến cảm xúc của hàng nghìn người khác.

Ảnh minh họa.

Điều khiến trend này gây xúc động không nằm ở hình ảnh cầu kỳ, mà ở sự đồng cảm. Ai cũng thấy mình đâu đó trong những câu chuyện ấy: là cảm giác bước xuống xe, hít một hơi không khí quen thuộc của quê nhà; là khoảnh khắc mẹ ra cổng ngóng con, bố lặng lẽ xách giúp hành lý; là mâm cơm tối giản dị nhưng ấm áp hơn bất kỳ nhà hàng sang trọng nào. Với nhiều người, “trở về” không chỉ là một chuyến đi, mà là sự trở lại của yêu thương và bình yên.

Trong bối cảnh kinh tế đôi khi còn nhiều biến động, việc "trở về" không chỉ đơn thuần là một chuyến đi, mà là biểu tượng của sự an yên. Đi để trưởng thành, đi để khám phá, nhưng sau tất cả, ai cũng cần một "trạm sạc" tâm hồn. Tết chính là lúc người ta cho phép mình tạm gác lại những KPI, những deadline dang dở để làm "đứa trẻ" trong vòng tay ba mẹ.

Giữa những cảm xúc "rưng rưng", nhiều người cũng thẳng thắn chia sẻ về áp lực "tiền tàu xe", "quà cáp" hay những câu hỏi kém duyên. Tuy nhiên, phần lớn cư dân mạng đều đồng tình rằng: "Món quà lớn nhất với cha mẹ chính là sự hiện diện của bạn."

"Có những năm làm ăn khó khăn, mình định không về. Nhưng xem clip mọi người đoàn tụ, mình chợt nhận ra cha mẹ già đi nhanh quá. Có tiền hay không, cứ về đã, cơm mắm muối với mẹ cũng thấy ngon." – Một tài khoản TikTok chia sẻ.

Giữa lúc áp lực cơm áo gạo tiền khiến không ít người chùn bước, thậm chí ngại về quê vì “chưa thành công”, trend “đi để trở về” như một lời nhắc nhẹ nhàng: nhà vẫn luôn ở đó, chờ ta về, không cần điều kiện. Tết không đòi hỏi thành tựu, Tết chỉ cần đủ mặt, đủ đầy tiếng cười.

Có lẽ vì vậy mà mỗi mùa Tết đến, dù bao xu hướng mới xuất hiện, “đi để trở về” vẫn khiến lòng người xao xuyến. Để rồi giữa dòng đời tất bật, ai cũng mong một lần được tạm dừng, quay đầu lại và nhận ra: nơi bình yên nhất, sau tất cả, vẫn là nhà.