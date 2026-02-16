Hà Nội

7 mẫu trang trí tiểu cảnh sân vườn đón Tết độc đáo

Bất động sản

Những năm gần đây, xu hướng trang trí tiểu cảnh sân vườn đón Tết được ưa chuộng, vừa làm đẹp, đồng thời gắm mong ước về một năm mới tốt lành.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Mẫu tiểu cảnh được ưa chuộng nhất là phong cách truyền thống, tái hiện không khí Tết xưa với những hình ảnh quen thuộc như mai vàng, đào thắm, quất cảnh, bánh chưng, câu đối đỏ...Ảnh: Hata Landscape
Các vật dụng mộc mạc bằng tre, gỗ, chum sành kết hợp cùng rơm khô hay thúng mủng tạo cảm giác gần gũi, hoài niệm. Ảnh: Hata Landscape
Với khoảng sân phía trước nhà rộng, gia chủ có thể trồng, trang trí dải hoa quanh sân, dọc theo lối đi vào nhà. Ảnh: Phunuonline
Hoa trang trí tiểu cảnh sân vườn đón xuân thường có sắc vàng, màu tươi rực rỡ như cúc mâm xôi, cúc đà lạt, hoa xác pháo...Ảnh: Sắc Xanh Garden
Tiểu cảnh sân vườn kết hợp yếu tố nước như hồ cá nhỏ, thác nước mini hay chum nước phong thủy cũng được ưa chuộng dịp Tết. Ảnh: Upc green
Theo quan niệm Á Đông, nước tượng trưng cho tài lộc và sự hanh thông. Khi kết hợp cùng cây xanh, đá tự nhiên và ánh sáng dịu nhẹ, tiểu cảnh nước giúp sân vườn thêm sinh động, đồng thời mang ý nghĩa cầu mong một năm mới dồi dào may mắn, tiền tài. Ảnh: Sân Vườn Thành Công
Trang trí tiểu cảnh với linh vật của năm kết hợp cùng hoa mai, hoa đào, bao lì xì đỏ và đèn lồng nhằm tạo điểm nhấn sinh động, thể hiện mong ước may mắn và thịnh vượng trong năm mới. Ảnh: Shopee
Tiểu cảnh trang trí “Làng hoa Tết rực rỡ” với mai vàng, hoa đào, cúc vàng, đồng tiền...để tạo một vườn hoa mùa xuân đầy sức sống. Ảnh: Shopee
Trang trí sân vườn ngày Tết bằng ánh sáng không đơn thuần là thắp sáng, mà là nghệ thuật dùng ánh sáng làm nổi bật cấu trúc, màu sắc và hình khối. Ảnh: Nutscorner
Trồng cây ăn quả trong sân vườn mang nhiều ý nghĩa phong thủy trong những ngày Tết. Một số cây điển hình được ưa chuộng trồng tiểu cảnh sân vườn đón xuân như bưởi, lựu, xoài, khế... Ảnh: Báo Tin tức
#Trang trí tiểu cảnh sân vườn đón Tết #Phong cách truyền thống ngày Tết #Trang trí vật dụng gần gũi tự nhiên #Hoa và cây cảnh ngày xuân #Yếu tố nước phong thủy trong sân vườn #Linh vật và biểu tượng may mắn năm mới

