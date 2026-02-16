Hà Nội

Giả thuyết kỳ bí về vòng tròn đá Stonehenge

Kho tri thức

Giả thuyết kỳ bí về vòng tròn đá Stonehenge

Giữa đồng bằng Salisbury mờ sương, vòng tròn đá Stonehenge vẫn là câu đố lớn thách thức trí tuệ con người hiện đại.

Trung tâm nghi lễ linh thiêng cổ đại. Nhiều học giả cho rằng vòng tròn Stonehenge là khu vực thiêng liêng nhất, nơi diễn ra các nghi lễ tôn giáo liên quan đến chu kỳ Mặt Trời và sự sống – cái chết. Ảnh: Pinterest.
Đài quan sát thiên văn tiền sử. Sự sắp xếp chính xác của các khối đá vòng tròn được cho là liên quan đến điểm mọc và lặn của Mặt Trời, Mặt Trăng, giúp người cổ đại theo dõi thời gian. Ảnh: Pinterest.
Nơi chữa bệnh huyền bí. Một giả thuyết cho rằng Stonehenge từng là trung tâm chữa bệnh, với niềm tin các khối đá xanh ở vòng tròn sở hữu năng lượng đặc biệt giúp chữa lành bệnh tật. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng quyền lực của thủ lĩnh. Vòng tròn có thể đại diện cho quyền uy của giới tinh hoa, nơi chỉ những thủ lĩnh hoặc thầy tế mới được phép tiếp cận trong các nghi lễ quan trọng. Ảnh: Pinterest.
Đài tưởng niệm tổ tiên. Nhiều bằng chứng khảo cổ cho thấy tro cốt người chết được chôn cất gần Stonehenge, khiến vòng tròn có thể là nơi tưởng nhớ và kết nối với tổ tiên. Ảnh: Pinterest.
Công trình thống nhất các bộ tộc. Một số nhà nghiên cứu tin rằng việc xây dựng vòng tròn đòi hỏi hợp tác quy mô lớn, biến Stonehenge thành biểu tượng đoàn kết giữa các cộng đồng cổ đại. Ảnh: Pinterest.
Bản đồ vũ trụ bằng đá. Có giả thuyết táo bạo cho rằng vòng tròn mô phỏng trật tự vũ trụ, phản ánh thế giới quan và tri thức thiên văn của con người thời đồ đá. Ảnh: Pinterest.
Bí ẩn chưa có lời giải cuối cùng. Dù khoa học hiện đại tiến bộ, mục đích thực sự của vòng tròn Stonehenge vẫn chưa được xác định rõ ràng, khiến công trình này mãi cuốn hút trí tò mò nhân loại. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
#Giả thuyết về vòng tròn đá Stonehenge #Nghi lễ tôn giáo cổ đại #Chức năng thiên văn của Stonehenge #Vòng tròn chữa bệnh huyền bí #Biểu tượng quyền lực cổ đại #Tưởng niệm tổ tiên và chôn cất

