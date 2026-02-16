Hà Nội

Chiếc gương AI dự đoán tuổi thọ gây sốc tại CES 2026

Số hóa

Chiếc gương AI dự đoán tuổi thọ gây sốc tại CES 2026

Longevity Mirror của NuraLogix có thể phân tích sức khỏe trong 30 giây, đưa ra chỉ số tuổi thọ và cảnh báo rủi ro tiềm ẩn bằng công nghệ AI.

Thiên Trang (TH)
Tại CES 2026, NuraLogix ra mắt Longevity Mirror - chiếc gương thông minh phân tích sức khỏe chỉ trong 30 giây.
Thiết bị dùng công nghệ TOI để quét lưu lượng máu trên khuôn mặt, từ đó tính toán chỉ số tuổi thọ từ 0 đến 100.
Người dùng nhận được thông tin về tim mạch, mức độ căng thẳng và nguy cơ bệnh tiềm ẩn ngay sau khi quét.
Gương hỗ trợ tối đa 6 hồ sơ cá nhân và tích hợp trợ lý sức khỏe AI đưa ra khuyến nghị phù hợp.
Giá bán lẻ của Longevity Mirror là 900 USD, bao gồm một năm dịch vụ, sau đó phí duy trì là 100 USD mỗi năm.
Ngoài ra, người dùng có thể chọn gói tư vấn One-Touch Health Concierge với chi phí 400 USD mỗi năm.
NuraLogix nhấn mạnh sản phẩm không thay thế bác sĩ, chỉ hỗ trợ theo dõi sức khỏe tổng thể và phát hiện vấn đề sớm.
Dù gây ấn tượng mạnh, gương thông minh này vẫn đặt ra lo ngại về quyền riêng tư dữ liệu và mức giá cao.
Thiên Trang (TH)
