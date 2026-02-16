Hà Nội

Ảnh hiếm người dân khắp thế giới đón Giao thừa hàng chục năm trước

Ảnh hiếm người dân khắp thế giới đón Giao thừa hàng chục năm trước

Những bức ảnh được đăng tải dưới đây phần nào tái hiện không khí trong đêm Giao thừa ở nhiều nước trên thế giới hàng chục năm trước.

An An (Theo All That Is Interesting)
Mọi người vui mừng đón Giao thừa tại khu vực Cổng Brandenburg, Đức, sau khi Bức tường Berlin sụp đổ vào năm 1989. Ảnh: Alamy Stock.
Lễ hội Allendale Tar Barrel đón Giao thừa diễn ra tại Northumberland, Anh, năm 1972. Ảnh: Alamy Stock.
Rất đông người tham dự bữa tiệc đón Giao thừa ở Harlem, Mỹ, vào khoảng những năm 1930. Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Mỹ.
Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Ottawa, Canada, đón năm mới nhiều năm trước. Ảnh: Canada Archives/Collections and Fonds.
Một khẩu pháo được bắn để chào đón năm mới ở Turku, Phần Lan, năm 1979. Ảnh: Wikimedia Commons.
Một cặp đôi đang khiêu vũ trong lễ đón Giao thừa ở Rome, Italy, vào khoảng những năm 1950. Ảnh: Alamy Stock.
Một cặp đôi đang thổi bóng bay để chuẩn bị cho bữa tiệc đêm Giao thừa năm 1962. Ảnh: Thư viện công cộng Los Angeles.
3 người đàn ông vui vẻ đón Giao thừa năm 1971. Ảnh: Wikimedia Commons.
Ảnh chụp tập thể trong một bữa tiệc đêm Giao thừa năm 1952. Ảnh: Thư viện công cộng Los Angeles.
Mọi người cùng nâng ly chúc mừng năm mới trong không gian ấm cúng tại nhà. Ảnh: Indiana Historical Society.
