Điểm kỳ lạ ở 'Tam giác quỷ Bermuda' gây ra những vụ mất tích bí ẩn

Kho tri thức

Điểm kỳ lạ ở 'Tam giác quỷ Bermuda' gây ra những vụ mất tích bí ẩn

"Tam giác quỷ Bermuda" - nơi nhiều tàu và máy bay biến mất không dấu vết - được các chuyên gia nhận định là có một số đặc điểm kỳ lạ.

Tâm Anh (theo Natgeo, USNI, Britannica)
Trong suốt nhiều thế kỷ qua, vùng biển đặc điểm "Tam giác Bermuda" được xem là một trong những nơi xảy ra nhiều vụ mất tích bí ẩn nhất. Trong hơn 100 năm qua, đáy biển "Tam giác quỷ Bermuda" trở thành "nấm mồ" của hàng trăm xác máy bay, tàu thuyền. Vùng biển này cũng đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người. Ảnh: Discover.
Theo các chuyên gia, khái niệm về "Tam giác quỷ Bermuda" xuất hiện lần đầu vào năm 1964 khi nhà văn Vincent Gaddis đề cập đến trong một bài viết trên tạp chí Argosy về Chuyến bay số 19 của Hải quân Mỹ. Ảnh: News.
Nhà văn Vincent đã nhắc đến Chuyến bay số 19 đã gặp sự cố bí ẩn ở "Tam giác Bermuda" ngày 5/12/1945. Năm máy bay ném ngư lôi TBM Avenger cùng phi hành đoàn gồm 14 người đã biến mất không để lại dấu vết nào khi làm nhiệm vụ ở vùng biển "Tam giác quỷ Bermuda". Ảnh: USNI.
Giới chức trách Mỹ đã mở cuộc tìm kiếm 5 máy bay ném ngư lôi TBM Avenger trên quy mô lớn ở cả đất liền và biển nhưng không tìm thấy thi thể hay mảnh vỡ nào. Thậm chí, một trong những máy bay cứu hộ cũng biến mất cùng 13 thành viên phi hành đoàn khi làm nhiệm vụ tìm kiếm dấu vết của Chuyến bay số 19. Kể từ đây, huyền thoại về "Tam giác quỷ Bermuda" ngày càng được nhiều người biết đến. Ba đỉnh của "Tam giác quỷ Bermuda" là Miami, Bermuda và Puerto Rico. Ảnh: dictionary.com.
Do "Tam giác quỷ Bermuda" là nơi xảy ra nhiều vụ mất tích tàu thuyền, máy bay bí ẩn nên nhiều chuyên gia đã nghiên cứu về nơi này. Theo đó, họ phát hiện vùng biển này có một số đặc điểm kỳ lạ có thể là nguyên nhân dẫn tới các vụ sự cố trên. Ảnh: VICTOR HABBICK VISIONS//Getty Images.
Trước hết, "Tam giác quỷ Bermuda" và "Biển Quỷ" ngoài khơi bờ biển phía đông Nhật Bản là 2 nơi duy nhất trên Trái đất có cực Bắc thực và cực Bắc từ trùng nhau. Việc sử la bàn có thể không chính xác như các nơi khác trên thế giới. Ảnh: bibalex.org.
Vùng biển "Tam giác quỷ Bermuda" cũng tập trung một số rãnh dưới nước sâu nhất thế giới. Theo đó, nhiều tàu, máy bay có thể nằm dưới đáy biển hàng ngàn mét. Ảnh: Getty Stock.
Thêm nữa, phần lớn đáy biển ở "Tam giác quỷ Bermuda" có độ sâu khá lớn, khoảng 6.000m. Các mối đe dọa khác cho hoạt động tàu thuyền, máy bay có thể đến từ bãi cạn, rạn san hô, dòng hải lưu mạnh... Ảnh: Getty Stock.
Dave Feit, trưởng chi nhánh dự báo hàng hải của Trung tâm Dự báo Đại dương thuộc Cục quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA) từng chia sẻ rằng, những cơn bão bất thường, khó dự đoán trước ở khu vực "Tam giác quỷ Bermuda" là mối nguy hiểm lớn đối với tàu thuyền, máy bay. Ảnh: CC BY-SA 4.0.
Ông Feit cũng chỉ ra dòng hải lưu Gulf Stream chạy dọc rìa phía tây tam giác có thể là một yếu tố gây nguy hiểm cho nhiều phương tiện. Ông cho hay Gulf Stream giống một con sông rộng 64-80 km lưu thông giữa Bắc Đại Tây Dương với dòng nước ấm và tốc độ 3,7 - 7,4 km/h, có thể tạo ra mô hình thời tiết riêng. Ảnh: sussextrugs.com.
Theo đó, các thủy thủ hoặc phi công sẽ có thể đối mặt với những tình huống nguy hiểm đột ngột nên không thể kịp thời ứng phó dẫn tới thảm kịch kinh hoàng. Ảnh: unilad.com.
