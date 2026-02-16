Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Con số thiên hà trong vũ trụ vượt xa mọi giới hạn nhận thức

Giải mã

Con số thiên hà trong vũ trụ vượt xa mọi giới hạn nhận thức

Các nhà thiên văn học hiện đại đang dần hé lộ những con số khổng lồ về thiên hà, vượt xa mọi hình dung trước đây của con người.

T.B (tổng hợp)
Con số ước tính vượt mốc hai nghìn tỷ thiên hà. Dựa trên dữ liệu từ kính viễn vọng Hubble và các mô hình thống kê, giới khoa học cho rằng vũ trụ quan sát được có thể chứa hơn 2.000 tỷ thiên hà. Ảnh: Pinterest.
Con số ước tính vượt mốc hai nghìn tỷ thiên hà. Dựa trên dữ liệu từ kính viễn vọng Hubble và các mô hình thống kê, giới khoa học cho rằng vũ trụ quan sát được có thể chứa hơn 2.000 tỷ thiên hà. Ảnh: Pinterest.
Mỗi thiên hà chứa hàng tỷ đến hàng nghìn tỷ ngôi sao. Riêng Ngân Hà đã có khoảng 100–400 tỷ ngôi sao, cho thấy tổng số sao trong vũ trụ là một con số gần như không thể viết trọn. Ảnh: Pinterest.
Mỗi thiên hà chứa hàng tỷ đến hàng nghìn tỷ ngôi sao. Riêng Ngân Hà đã có khoảng 100–400 tỷ ngôi sao, cho thấy tổng số sao trong vũ trụ là một con số gần như không thể viết trọn. Ảnh: Pinterest.
Vũ trụ quan sát được chỉ là một phần rất nhỏ. Những gì con người nhìn thấy mới chỉ nằm trong giới hạn ánh sáng kịp truyền tới Trái Đất, còn bên ngoài có thể tồn tại vô số thiên hà khác. Ảnh: Pinterest.
Vũ trụ quan sát được chỉ là một phần rất nhỏ. Những gì con người nhìn thấy mới chỉ nằm trong giới hạn ánh sáng kịp truyền tới Trái Đất, còn bên ngoài có thể tồn tại vô số thiên hà khác. Ảnh: Pinterest.
Thiên hà nhỏ bé chiếm số lượng áp đảo. Phần lớn thiên hà trong vũ trụ là các thiên hà lùn mờ nhạt, khó phát hiện, nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa vũ trụ. Ảnh: Pinterest.
Thiên hà nhỏ bé chiếm số lượng áp đảo. Phần lớn thiên hà trong vũ trụ là các thiên hà lùn mờ nhạt, khó phát hiện, nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa vũ trụ. Ảnh: Pinterest.
Các khảo sát sâu liên tục làm tăng con số ước tính. Mỗi lần kính thiên văn mạnh hơn được đưa vào hoạt động, số thiên hà được phát hiện lại tăng lên, buộc khoa học phải điều chỉnh nhận thức. Ảnh: Pinterest.
Các khảo sát sâu liên tục làm tăng con số ước tính. Mỗi lần kính thiên văn mạnh hơn được đưa vào hoạt động, số thiên hà được phát hiện lại tăng lên, buộc khoa học phải điều chỉnh nhận thức. Ảnh: Pinterest.
Thiên hà hình thành và biến mất không ngừng. Trong suốt 13,8 tỷ năm lịch sử vũ trụ, nhiều thiên hà đã hợp nhất, tan rã hoặc biến đổi, khiến tổng số luôn thay đổi. Ảnh: Pinterest.
Thiên hà hình thành và biến mất không ngừng. Trong suốt 13,8 tỷ năm lịch sử vũ trụ, nhiều thiên hà đã hợp nhất, tan rã hoặc biến đổi, khiến tổng số luôn thay đổi. Ảnh: Pinterest.
Mạng lưới vũ trụ trải dài như tơ nhện. Các thiên hà không phân bố ngẫu nhiên mà tạo thành mạng lưới khổng lồ, với những sợi vật chất dài hàng trăm triệu năm ánh sáng. Ảnh: Pinterest.
Mạng lưới vũ trụ trải dài như tơ nhện. Các thiên hà không phân bố ngẫu nhiên mà tạo thành mạng lưới khổng lồ, với những sợi vật chất dài hàng trăm triệu năm ánh sáng. Ảnh: Pinterest.
Con số khổng lồ thách thức trí tưởng tượng con người. Khi so sánh số thiên hà với số hạt cát trên Trái Đất, nhiều nhà khoa học cho rằng vũ trụ còn rộng lớn hơn mọi phép ẩn dụ. Ảnh: Pinterest.
Con số khổng lồ thách thức trí tưởng tượng con người. Khi so sánh số thiên hà với số hạt cát trên Trái Đất, nhiều nhà khoa học cho rằng vũ trụ còn rộng lớn hơn mọi phép ẩn dụ. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Số lượng thiên hà khổng lồ #Dữ liệu từ kính viễn vọng Hubble #Số sao trong vũ trụ #Tiến hóa của các thiên hà #Mạng lưới vũ trụ và cấu trúc #Thiên hà nhỏ bé và vai trò của chúng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT