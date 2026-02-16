Hà Nội

Diễn viên Ôn Bích Hà nhan sắc 'nữ hoàng Cbiz' bị thời gian bỏ quên

Giải trí

Diễn viên Ôn Bích Hà nhan sắc 'nữ hoàng Cbiz' bị thời gian bỏ quên

Ở tuổi 60, Ôn Bích Hà vẫn khiến công chúng trầm trồ với nhan sắc trẻ trung, làn da mịn màng và phong thái cuốn hút.

Thu Cúc (tổng hợp)
Ôn Bích Hà được xem là một trong những biểu tượng không tuổi của làng giải trí Hoa ngữ. Ảnh: Instagram Ôn Bích Hà.
Ở tuổi ngoài 60, nữ diễn viên phim Đát Kỷ Trụ Vương vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, toát lên vẻ quyến rũ rất riêng. Ảnh: Instagram Ôn Bích Hà.
Làn da căng mịn, tươi sáng, ít nếp nhăn giúp Ôn Bích Hà trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật. Ảnh: Instagram Ôn Bích Hà.
Điểm cuốn hút của nữ diễn viên sinh năm 1966 còn nằm ở thần thái tự tin và phong cách gợi cảm vừa đủ. Ảnh: Instagram Ôn Bích Hà.
Ôn Bích Hà trung thành với phong cách quyến rũ, khéo léo tôn lên vóc dáng thon thả và vòng eo săn chắc. Ảnh: Instagram Ôn Bích Hà.
Theo VOV, Ôn Bích Hà tiết lộ bí quyết trẻ lâu: "Tôi cảm thấy điều quan trọng nhất là tập thể dục. Việc vận động sẽ cải thiện trạng thái của toàn cơ thể, và tập thể dục có thể giữ cho tôi có được vóc dáng tốt". Ảnh: Instagram Ôn Bích Hà.
Ôn Bích Hà thích yoga, đạp xe, chơi bóng rổ, bóng bàn và chạy bộ. Cô đặc biệt thích yoga vì có thể giúp cô nhanh chóng đạt được các hiệu quả kép về thể chất và tinh thần. Ảnh: Instagram Ôn Bích Hà.
Ôn Bích Hà kết hôn với doanh nhân Hà Tổ Quang năm 2000. Theo Vietnamnet, năm 2021, trong một bài phỏng vấn, nữ diễn viên chia sẻ, cô biết ơn chồng vì luôn bao dung và thấu hiểu mình. Ảnh: Instagram Ôn Bích Hà.
Hai vợ chồng Ôn Bích Hà có sở thích du lịch biển mỗi khi rảnh rỗi. Ảnh: Weibo Ôn Bích Hà.
Ôn Bích Hà vào showbiz từ năm 15 tuổi. Ngoài Đát Kỷ Trụ Vương, cô từng đóng phim: Mối hận Kim Bình, Biến động kinh hồn, Cuối đường cuồng nộ, Bông hồng lửa, Loan đao phục hận...Ảnh: Weibo Ôn Bích Hà.
