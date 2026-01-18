Cẩn trọng với bệnh lý da liễu mùa lạnh

Thời tiết lạnh khô làm tăng nguy cơ các bệnh da như viêm da cơ địa, vảy nến, ngứa do lạnh và mày đay, cần chăm sóc đúng cách để phòng tránh.

Thời tiết trở lạnh như hiện nay là cơ hội cho một số bệnh về da bùng phát và trở nặng. Trong đó một số bệnh thường gặp nhất như: viêm da cơ địa, vảy nến, ngứa do lạnh và bệnh mày đay...

Viêm da cơ địa

Viêm da cơ địa hay còn gọi là bệnh chàm. Đây là bệnh da mạn tính với các biểu hiện tổn thương khô da tay, chân, mặt, đỏ và tróc vảy. Bệnh có sự kết hợp của nhiều yếu tố bên trong và bên ngoài cơ thể, bao gồm môi trường sống xung quanh và trên cơ địa dễ dị ứng. Vào mùa đông, thời tiết khô hanh, thiếu độ ẩm, da khô gây nứt nẻ, chảy máu và bội nhiễm vi khuẩn làm cho bệnh càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Vảy nến

Vảy nến là bệnh lý viêm mạn tính qua trung gian miễn dịch, có liên quan tới yếu tố di truyền. Bệnh có biểu hiện ngoài da hoặc khớp, thậm chí cả da lẫn khớp. Thương tổn đặc trưng của bệnh là mảng da màu đỏ, giới hạn rõ, bề mặt có vảy trắng, dễ tróc và thường xuất hiện ở rìa chân tóc, đầu gối, cùi chỏ, vùng xương cùng…

Người bệnh vảy nến thường bị “ám ảnh” bởi mùa đông vì thời tiết hanh khô, độ ẩm giảm khiến cho cơ thể giảm tiết mồ hôi và các axit hữu cơ, da thiếu độ nhờn vốn có tác dụng bảo vệ da. Da trở nên khô ráp, thiếu dưỡng, nổi mẩn đỏ và ngứa ngáy, nên nguy cơ bệnh vảy nến trở nặng vào thời điểm này rất cao.

Ngứa do lạnh

Ngứa là một trong những bệnh dễ gặp vào mùa đông. Tùy theo mức độ của bệnh, có thể ngứa lâm râm đến dữ dội. Đặc biệt vào ban đêm, trời càng lạnh thì càng ngứa.

Nguyên nhân ngứa vào mùa lạnh do thời tiết hanh khô, chức năng điều tiết của tuyến mồ hôi, tiết bã bị hạn chế… làm cho da bị khô, nứt nẻ; nên gây ngứa nhiều hơn các mùa khác.

Ảnh minh họa/Nguồn BV 108

Bệnh mày đay

Nổi mày đay khi trời lạnh là bệnh lý về da khá phổ biến. Biểu hiện ở các sẩn, mảng phù màu hồng hoặc đỏ nổi gồ cao trên mặt da, ở bất cứ vùng nào trên cơ thể. Xuất hiện vài giờ rồi biến mất và không để lại dấu vết, nhất là vào ban đêm khi ngủ.

Mày đay do lạnh thường gặp ở người có cơ địa nhạy cảm; hoặc thức ăn không phù hợp, dị ứng với môi trường xung quanh; do nhiễm phải một loại virus hay căn bệnh nào đó có thể làm cho các tế bào da nhạy cảm hơn với lạnh.

Viêm da tiết bã

Nhiều người lầm tưởng da dầu sẽ đỡ bệnh vào mùa đông, nhưng thực tế viêm da tiết bã thường bùng phát mạnh hơn vào mùa hanh khô. Cơ chế của bệnh có liên quan đến sự rối loạn hoạt động của tuyến bã và sự phát triển quá mức của một loại vi nấm cộng sinh trên da là Malassezia trên nền da nhiều bã nhờn. Hàng rào bảo vệ da suy yếu vào mùa đông tạo điều kiện cho vi nấm phát triển. Biểu hiện là những dát đỏ, trên có bong vảy mịn, dính, thường ở vùng giàu tuyến bã như rãnh mũi má, lông mày, giữa hai lông mày, vùng trước ngực và da đầu (gàu), gây ngứa hoặc rát nhẹ.

Ảnh minh họa/Nguồn BV 108

Theo chuyên gia, để chăm sóc da khỏe và đẹp nhằm phòng tránh các bệnh về da trong mùa lạnh cũng như với các trường hợp da nhạy cảm (viêm da cơ địa, viêm da tiếp xúc…), người dân nên vệ sinh da sạch sẽ bằng cách tắm rửa hàng ngày, tuy nhiên không nên tắm nước quá nóng vì sẽ gây nên khô da và ngứa.

Cung cấp cho da độ ẩm thích hợp bằng cách dùng kem dưỡng ẩm hoặc sữa tắm dưỡng ẩm; Ăn uống hợp lý, tăng cường ăn các loại rau củ quả để cung cấp vitamin, ngoài ra cần hạn chế sử dụng các chất kích thích, đồ ăn cay nóng, các thực phẩm dễ gây dị ứng như tôm, cua… đối với người dễ bị dị ứng; Tránh tiếp xúc trực tiếp với hóa chất và các chất tẩy rửa. Khi cần thiết phải sử dụng nên đeo khẩu trang và sử dụng găng tay.

Ngoài ra, khi có các biểu hiện mắc các bệnh lý về da, nên đến các cơ sở y tế hoặc phòng khám chuyên khoa để được tư vấn và điều trị. Tránh tự ý mua thuốc vì có thể làm bệnh nặng hơn cũng như khó khăn trong quá trình điều trị.

Mùa đông có thể mang lại nhiều vấn đề cho làn da, nhưng nếu biết cách phòng tránh và chăm sóc đúng cách, chúng ta hoàn toàn có thể bảo vệ sức khỏe làn da của mình.