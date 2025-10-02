Phát hiện tuyến nước bọt bí ẩn trong cơ thể con người

Mới đây, một nhóm nhà khoa học tại Hà Lan đã tình cờ phát hiện ra một cơ quan mới trong cơ thể người - điều chưa từng được ghi nhận trước đây.

Các nhà nghiên cứu tại Viện Ung thư Hà Lan đang tiến hành nghiên cứu về ung thư tuyến tiền liệt, trong quá trình chụp CT và PET cho bệnh nhân đã được tiêm glucose phóng xạ nhằm làm khối u phát sáng trên hình ảnh. Nhóm nghiên cứu nhận thấy có hai vùng bất thường trong đầu phát sáng mạnh hơn so với dự kiến.

Sau khi phân tích kỹ lưỡng, họ nhận ra đây là một tập hợp tuyến nước bọt chưa từng được mô tả trước đó, nằm ngay phía sau mũi, trong khu vực nối giữa khoang mũi và họng. Các nhà khoa học đặt tên cho cơ quan mới này là tuyến nước bọt ống hầu (tubarial salivary glands).

Tuyến này có chức năng bôi trơn và làm ẩm vùng cổ họng phía sau mũi và miệng.

Nó được tìm thấy ở mặt - Ảnh: Viện Ung thư Hà Lan

Mặc dù bất ngờ khi cơ quan này có thể “ẩn mình” suốt hàng thập kỷ, bác sĩ Wouter Vogel, chuyên gia xạ trị tại Viện Ung thư Hà Lan giải thích rằng nguyên nhân có lẽ là do các tuyến này quá nhỏ. Ông cho biết chúng chỉ được phát hiện nhờ “công nghệ chẩn đoán hình ảnh cực kỳ nhạy” và vốn “không dễ tiếp cận”.

Trong nhiều thế kỷ, sách giáo khoa giải phẫu chỉ liệt kê ba cặp tuyến nước bọt chính: Tuyến mang tai, tuyến dưới hàm và tuyến dưới lưỡi. Việc phát hiện ra bộ tuyến ẩn này, hiện được gọi là tuyến vòi, đã bổ sung một góc nhìn hoàn toàn mới vào hiểu biết của chúng ta về cơ thể người. Các tuyến này được cho là đóng vai trò quan trọng trong việc bôi trơn, bảo vệ phần trên của cổ họng và đường mũi.

Khám phá này không chỉ mở ra hướng nghiên cứu mới về giải phẫu học, mà còn có thể mang lại lợi ích quan trọng cho bệnh nhân ung thư trong quá trình điều trị. Phát hiện này có ý nghĩa y học to lớn. Việc hiểu biết về các tuyến vòi nhĩ có thể giúp bác sĩ tránh vô tình làm tổn thương chúng trong quá trình điều trị như xạ trị ung thư đầu và cổ. Việc bảo vệ các tuyến này có thể ngăn ngừa các biến chứng như khô miệng mãn tính và khó nuốt, cải thiện khả năng phục hồi và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.

Cơ quan này chưa từng được phát hiện trong suốt nhiều thế kỷ. Ảnh: Igor Golovniov/Universal Images Group

Phát hiện đáng chú ý này chứng minh rằng ngay cả trong thế kỷ 21, vẫn còn nhiều bí ẩn trong giải phẫu học con người. Nó nhắc nhở chúng ta rằng cơ thể con người phức tạp và bí ẩn hơn những gì chúng ta từng nghĩ, những khám phá đột phá vẫn có thể định hình lại khoa học và y học.