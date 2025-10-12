Phát hiện tượng chiến binh thế kỷ 17 đội mũ lạ gây sốt toàn cầu

Hà Nội

Một nhóm ngư dân Hà Lan tình cờ phát hiện bức tượng chiến binh thế kỷ 17 còn nguyên vẹn đến khó tin, đội chiếc mũ Phrygian kỳ bí gợi mở nhiều ẩn số lịch sử.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Những ngư dân người Hà Lan trên tàu đánh bắt tôm Wieringer 22 đã vô cùng kinh ngạc khi họ vớt được một bức tượng gỗ kỳ lạ. Vật thể bằng gỗ được tìm thấy cách đảo Wadden 5 km về phía tây. Ảnh: @Victor Ayal.
Thành viên trên tàu, Victor Ayal đã chia sẻ ảnh bức tượng này, và ngư dân trên tàu tạm gọi tượng gỗ này là "Barry". Ảnh: @Victor Ayal.
Sau đó, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Scheepvaartmuseum Amsterdam của Hà Lan tiến hành thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu về bức tượng gỗ. Ảnh: @Victor Ayal.
Kết quả cho thấy, Barry rất có thể là một bức tượng gỗ từng được đặt ở đuôi tàu thế kỷ 17 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Victor Ayal.
Bức tượng gỗ được tạc theo hình ảnh một chiến binh đội mũ Phrygian. Thực tế, loại mũ Phrygian này đã được các chiến binh thời cổ đội, và thường chỉ có chiến binh mới được phép đội chiếc mũ này. Chiếc mũ này còn tượng trưng cho sự tự do và độc lập. Ảnh: @Victor Ayal.
Đây là một khám phá phi thường. Bức tượng vẫn còn nguyên vẹn một cách đáng kinh ngạc, dù đã nằm mấy trăm năm dưới đáy biển. Ảnh: @Victor Ayal.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
