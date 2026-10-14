Phát hiện thi thể một bác sĩ phó khoa trôi dạt vào bãi biển Đồi Dương

Thi thể người đàn ông được xác định là một bác sĩ chuyên khoa I, phó khoa của một bệnh viện chuyên khoa trên địa bàn.

Chiều 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an phường Phan Thiết tiến hành các thủ tục liên quan để điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông hơn 50 tuổi trôi dạt vào bãi biển Đồi Dương.

Bãi biển Đồi Dương

Trước đó, vào trưa cùng ngày, lực lượng cứu hộ thuộc Ban Quản lý Khu du lịch Đồi Dương - Tiến Thành phát hiện và vớt thi thể một người đàn ông trôi dạt vào bãi biển Đồi Dương và trình báo cơ quan chức năng. Trong quá trình kiểm tra dọc bờ biển, lực lượng chức năng phát hiện quần áo, đồ đạc cách vị trí tìm thấy thi thể khoảng 300m.

Kiểm tra đồ đạc, lực lượng chức năng tìm thấy giấy tờ tùy thân mang tên Đ.Q.L (sinh năm 1972, ngụ phường Phan Thiết).

Bước đầu qua nhận diện, nạn nhân được xác định là một bác sĩ chuyên khoa I, là phó khoa đang công tác tại một bệnh viện chuyên khoa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (cũ).