Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải mã

Phát hiện ‘Thanh xà Trường Sơn’, loài rắn cây mới tuyệt đẹp

Các nhà khoa học vừa công bố loài rắn cây mới ở Trường Sơn với đôi mắt xanh ngọc bích, thân hình thon dài, hiếm gặp và cần được bảo vệ.

Mai Loan

Một nhóm các nhà khoa học quốc tế và Việt Nam vừa công bố loài rắn mới thuộc giống Gonyosoma, tên khoa học Gonyosoma iadinum, còn gọi là “Thanh xà Trường Sơn” hay rắn cây ngọc bích. Công bố này được đăng trên tạp chí quốc tế Zootaxa.

thanh-xa-truong-son.jpg
HÌnh ảnh trong tự nhiên của Thanh xà Trường Sơn.

Nhóm nghiên cứu do PGS. TS Nikolay A. Poyarkov (Đại học Quốc gia Moskva) dẫn đầu với sự tham gia của các nhà khoa học Việt Nam, trong đó có ThS Nguyễn Văn Tân (Đại học Duy Tân) đã tiến hành khảo sát thực địa tại nhiều vườn quốc gia và khu bảo tồn từ Thừa Thiên – Huế đến Đắk Lắk, Lâm Đồng, và Khánh Hòa.

Họ phát hiện một nhóm quần thể rắn cây có đặc điểm khác biệt rõ rệt. Không dừng lại ở mô tả hình thái, nhóm nghiên cứu còn phân tích trình tự gene ty thể cytochrome b và nhận thấy khoảng cách di truyền từ 8,1% trở lên so với các loài họ hàng, mức chênh đủ để khẳng định đây là một loài mới.

thanh-xa-truong-son-2jpg.jpg
Tên khoa học Gonyosoma iadinum xuất phát từ tiếng Hy Lạp cổ “iadinos”, nghĩa là “ngọc bích” gợi hình ảnh đôi mắt xanh ngà quý hiếm của loài rắn này.

Trao đổi với Tri thức và Cuộc sống, ThS Nguyyễn Văn Tân cho hay, “Thanh xà Trường Sơn” có thân màu xanh tươi như cỏ non, bụng xanh nhạt, đôi khi ngả vàng ở hai bên, và đôi mắt xanh ngọc hoặc vàng xanh nổi bật trên nền rừng. Đuôi của chúng thường chuyển sang màu nâu vàng ở phần chót.

Điểm đặc biệt nhất và cũng là yếu tố giúp các nhà khoa học nhận diện là tấm vảy ở vùng hậu môn của rắn chỉ có một mảnh nguyên, trong khi nhiều loài rắn cây khác lại chia đôi. Ngoài ra, phần đuôi và cấu tạo cơ quan sinh sản của con đực cũng khác hẳn “anh em” của nó.

Tên khoa học Gonyosoma iadinum xuất phát từ tiếng Hy Lạp cổ “iadinos”, nghĩa là “ngọc bích” gợi hình ảnh đôi mắt xanh ngà quý hiếm của loài rắn này.

“Chúng tôi đề xuất tên tiếng Việt là ‘Thanh xà Trường Sơn’, vừa phản ánh màu sắc đặc trưng, vừa nhấn mạnh vùng phân bố hẹp của loài trong dãy Trường Sơn. Việc đặt tên gắn với địa danh không chỉ có giá trị khoa học mà còn giúp nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường sống của loài”, ThS Nguyễn Văn Tân chia sẻ.

thanh-xa-truong-son-3.jpg
Mối quan hệ di truyền giữa loài Thanh xà Trường Sơn với các loài họ hàng dựa trên các gen ti thể

Theo ghi nhận, Gonyosoma iadinum phân bố chủ yếu ở các khu rừng thường xanh núi cao từ 655 – 1.780 mét so với mực nước biển, trải dài trên cao nguyên Kon Tum – Gia Lai, cao nguyên Langbiang (Việt Nam) và một số khu vực miền trung – nam Lào. Chúng thường hoạt động vào ban ngày, len lỏi trên các cành cây, rình bắt thằn lằn, ếch hoặc chim non. Ban đêm, chúng cuộn mình ngủ trên những cành cây hoặc bụi rậm cao quá đầu người.

Dù phân bố trên diện rộng hơn một số loài đặc hữu khác, Gonyosoma iadinum vẫn được coi là loài hiếm gặp. Chúng sống ẩn mình trong các tán rừng khép kín.

Nhóm nghiên cứu đề xuất xếp loài vào nhóm “Ít nguy cấp” (Least Concern) theo tiêu chí IUCN, song cảnh báo về các mối đe dọa: mất rừng, săn bắt nhầm do bị nhận diện sai thành rắn lục xanh độc và tai nạn giao thông khi băng qua đường rừng.

thanh-xa-truong-son-4.jpg
Phân bố của loài Thanh xà Trường Sơn và các loài có quan hệ gần gũi.

Theo PGS.TS Poyarkov, hai cao nguyên Kon Tum – Gia Lai và Langbiang là nơi hội tụ điều kiện khí hậu, địa chất đặc biệt, tạo môi trường cho nhiều loài sinh vật tiến hóa riêng biệt, không có ở nơi khác.

ThS Nguyễn Văn Tân nói cho hay, phát hiện này tiếp tục củng cố vị thế của dãy Trường Sơn như một “điểm nóng” về đa dạng sinh học ở Đông Dương. Chỉ trong vài năm gần đây, tại đây đã liên tục được mô tả nhiều loài ếch, thằn lằn, rắn mới cho khoa học.

"Điều này càng thôi thúc các nhà khoa học và cơ quan quản lý tăng cường khảo sát, nghiên cứu và bảo tồn. Mỗi loài mới được phát hiện là một phần bức tranh lớn về tiến hóa và hệ sinh thái, và cũng là di sản thiên nhiên vô giá của Việt Nam. Việc phát hiện loài mới không đồng nghĩa với việc nó sẽ được an toàn. Ngược lại, đó là lời nhắc rằng chúng ta cần hành động sớm để bảo vệ môi trường sống của chúng”, ThS Nguyễn Văn Tân nói.

#thanh xà trường sơn #loài rắn mới #Nguyễn Văn Tân #ThS Nguyễn Văn Tân

Bài liên quan

Nhà Khoa học

Chuyên gia bóc chiêu “bắt cóc online” học sinh

Liên tiếp xảy ra vụ học sinh bị dụ rồi "bắt cóc online", TS Đào Trung Hiếu chỉ rõ thủ đoạn của tội phạm và cách phòng tránh.

Thời gian qua, nhiều học sinh, sinh viên bị các đối tượng giả danh cán bộ Công an gọi điện yêu cầu “hợp tác điều tra” rồi dẫn dụ đến nhà nghỉ, khách sạn để thực hiện chiêu thức “bắt cóc online”. Tiến sĩ Đào Trung Hiếu chuyên gia tội phạm học đã phân tích cặn kẽ những thủ đoạn, kỹ thuật thao túng tinh vi của loại tội phạm này và đưa ra lời khuyên phòng tránh.

Báo động hàng loạt vụ “bắt cóc online” tinh vi

Xem chi tiết

Nhà Khoa học

Từ học sinh trường làng đến nhà khoa học toàn cầu

Sinh ra ở vùng quê nghèo, học trường làng, TS. Chu Đình Tới đã chinh phục học bổng châu Âu danh giá, trở thành nhà khoa học uy tín quốc tế.

Từng học trường làng, gia cảnh nghèo khó, tiếng Anh kém, nhưng bằng ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên, TS. Chu Đình Tới đã viết nên hành trình truyền cảm hứng: từ cậu học trò quê Ba Vì trở thành tiến sĩ y học châu Âu, nhà khoa học Việt Nam có ảnh hưởng quốc tế – và lựa chọn trở về để phụng sự đất nước.

chu-dinh-toi.png
TS Chu Đình Tới.
Xem chi tiết

Nhà Khoa học

Chuyên gia chỉ dấu hiệu con đang bị thao túng tâm lý

Trước nhiều vụ trẻ em bị kẻ xấu lừa đảo, dẫn dụ bỏ nhà đi, PGS.TS Phạm Mạnh Hà chỉ ra các dấu hiệu để cha mẹ nhận biết và bảo vệ con khỏi bị thao túng tâm lý.

Thời gian gần đây, dư luận không khỏi bàng hoàng và lo lắng trước nhiều vụ việc trẻ em bị kẻ xấu trên không gian mạng lừa đảo, dẫn dụ bỏ nhà ra đi. Làm thế nào để nhận diện sớm một đứa trẻ đang có nguy cơ bị thao túng? Đâu là những điểm yếu mà kẻ xấu thường nhắm vào?

PGS.TS Phạm Mạnh Hà, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cho hay, trong bối cảnh con em chúng ta ngày càng tiếp xúc sớm với một thế giới phức tạp, việc nhận diện các yếu tố khiến con dễ bị thao túng tâm lý là vô cùng quan trọng. Thao túng, với các hình thức tinh vi như phủ nhận thực tế (gaslighting) hay lợi dụng tình cảm, có thể đẩy trẻ đến những tổn thương sâu sắc như rối loạn lo âu, trầm cảm, hoặc vướng vào các cạm bẫy lừa đảo trực tuyến.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới