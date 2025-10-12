Hà Nội

Phát hiện sửng sốt tượng nữ thần rắn Nag Devi 1.300 năm

Kho tri thức

Phát hiện sửng sốt tượng nữ thần rắn Nag Devi 1.300 năm

Bức tượng nữ thần rắn độc đáo Nag Devi có thời Pala 1.300 năm tuổi, được phát hiện ở Ấn Độ gây ngạc nhiên giới khảo cổ học.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Trong một cái ao gần tàn tích của Đại học Nalanda cổ đại, từng là trung tâm khoa học tu viện Phật giáo nổi tiếng ở Magadha cổ đại (ngày nay là Bihar), miền đông Ấn Độ, các chuyên gia đến từ Cục Khảo Sát Khảo Cổ Học Ấn Độ bất ngờ tìm thấy một cổ vật lạ. Ảnh: @Cục Khảo Sát Khảo Cổ Học Ấn Độ.
Trong một cái ao gần tàn tích của Đại học Nalanda cổ đại, từng là trung tâm khoa học tu viện Phật giáo nổi tiếng ở Magadha cổ đại (ngày nay là Bihar), miền đông Ấn Độ, các chuyên gia đến từ Cục Khảo Sát Khảo Cổ Học Ấn Độ bất ngờ tìm thấy một cổ vật lạ. Ảnh: @Cục Khảo Sát Khảo Cổ Học Ấn Độ.
Đó là một bức tượng đá xám có niên đại từ thời Pala độc đáo cách đây 1.300 năm trước. Ảnh: @Cục Khảo Sát Khảo Cổ Học Ấn Độ.
Đó là một bức tượng đá xám có niên đại từ thời Pala độc đáo cách đây 1.300 năm trước. Ảnh: @Cục Khảo Sát Khảo Cổ Học Ấn Độ.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu hơn cho thấy, đây là một phiến đá bazan xám có khắc họa một nữ thần rắn được gọi là Nag Dev. Ảnh: @Cục Khảo Sát Khảo Cổ Học Ấn Độ.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu hơn cho thấy, đây là một phiến đá bazan xám có khắc họa một nữ thần rắn được gọi là Nag Dev. Ảnh: @Cục Khảo Sát Khảo Cổ Học Ấn Độ.
Trong bức tượng, nữ thần đang ngồi trong tư thế Padmasana (tư thế yoga bắt chéo chân) trên một hoa sen, một tay cầm tràng hạt và cầm một vật thể không xác định ở tay kia. Ảnh: @Cục Khảo Sát Khảo Cổ Học Ấn Độ.
Trong bức tượng, nữ thần đang ngồi trong tư thế Padmasana (tư thế yoga bắt chéo chân) trên một hoa sen, một tay cầm tràng hạt và cầm một vật thể không xác định ở tay kia. Ảnh: @Cục Khảo Sát Khảo Cổ Học Ấn Độ.
Được biết, Nag Devi là một vị thần Hindu phổ biến, là nữ thần của loài rắn, được thờ phụng chủ yếu ở Bengal. Bà bảo vệ khỏi rắn cắn nhưng cũng rất được ưa chuộng vì liên quan đến khả năng sinh sản và thịnh vượng. Ảnh: @Cục Khảo Sát Khảo Cổ Học Ấn Độ.
Được biết, Nag Devi là một vị thần Hindu phổ biến, là nữ thần của loài rắn, được thờ phụng chủ yếu ở Bengal. Bà bảo vệ khỏi rắn cắn nhưng cũng rất được ưa chuộng vì liên quan đến khả năng sinh sản và thịnh vượng. Ảnh: @Cục Khảo Sát Khảo Cổ Học Ấn Độ.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo ancientpages)
#tượng #nữ thần rắn #Ấn Độ #Nag Devi #đá #thần linh

