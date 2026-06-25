Phát hiện mới về cách giao tiếp của cá nhà táng ở Địa Trung Hải

Các nhà khoa học phát hiện cá nhà táng ở phía Đông và phía Tây biển Địa Trung Hải sử dụng các "phương ngữ" khác nhau giao tiếp, hình thành nên cấu trúc xã hội.

Trong nghiên cứu đăng trên tạp chí Proceedings of the Royal Society B, nhóm nghiên cứu cho biết quần thể cá nhà táng ở các vùng khác nhau tại Địa Trung Hải có 2 kiểu "phương ngữ" để giao tiếp với nhau.

Theo nhóm nghiên cứu, cá nhà táng giao tiếp bằng âm thanh thông qua các chuỗi tiếng "click" ngắn gọi là coda. Tuy nhiên, nhịp điệu của các tiếng click này - được gọi là "phương ngữ" - có thể khác nhau giữa các nhóm cá nhà táng do con cái đứng đầu.

Điều quan trọng là một nhóm cá nhà táng chỉ giao phối với nhóm khác nếu chúng có cùng phương ngữ.

"Phương ngữ được sử dụng để hình thành các cấu trúc xã hội, trong đó các loài động vật này sẽ hợp tác với nhau", Tiến sĩ Luke Rendell thuộc Đại học St Andrews (Anh) cho hay. Ông cho biết thêm rằng, hành vi này ở cá nhà táng tương tự việc con người cảm thấy thoải mái hơn khi bắt chuyện với những người biết cùng thứ tiếng.

Cá nhà táng giao tiếp bằng âm thanh thông qua các chuỗi tiếng "click" ngắn gọi là coda. Ảnh: Mike Korostelev/Getty Images.

Nhóm nghiên cứu của Tiến sĩ Rendell đã phát hiện 2 phương ngữ khác nhau ở quần thể cá nhà táng tại Địa Trung Hải. Đó là một quần thể nhỏ, đang bị đe dọa với vài nghìn cá thể, được cho là lần đầu tiên xuất hiện ở vùng biển này khoảng 20.000 năm trước. Hơn nữa, họ cho rằng phát hiện này mang lại những hiểu biết mới về cách hình thành các phương ngữ của cá nhà táng.

Để đi đến kết luận trên, nhóm nghiên cứu đã phân tích các bản ghi âm dưới nước thu thập trong 112 ngày từ năm 2003 - 2021 tại rãnh Hellenic gần Hy Lạp ở phía Đông Địa Trung Hải và khu vực quần đảo Balearic ngoài khơi Tây Ban Nha ở phía Tây.

Kết quả nghiên cứu của các chuyên gia chỉ ra phần lớn các chuỗi âm thanh của cá nhà táng ở 2 khu vực đều gồm 4 tiếng click. Tuy nhiên, các cá thể cá nhà táng ở phía Tây Địa Trung Hải thường sử dụng kiểu nhịp "3+1", với 3 tiếng click cách đều nhau, tiếp theo là một khoảng ngắt dài rồi thêm một tiếng click cuối.

Trong khi đó, cá nhà táng ở phía Đông Địa Trung Hải phát ra phiên bản nhanh hơn của cùng kiểu âm thanh này mặc dù đôi khi vẫn xuất hiện những cá thể sử dụng phương ngữ phía Tây.

Nhóm nghiên cứu cho rằng, cá nhà táng ban đầu định cư ở phía Tây Địa Trung Hải, sau đó mở rộng sang phía Đông và dần phát triển biến thể âm thanh mới. Theo Tiến sĩ Rendell, phát hiện này cho thấy quá trình hình thành phương ngữ diễn ra rất chậm và cần có sự cô lập nhất định giữa các quần thể.

Nhóm nghiên cứu nhận định đây là bằng chứng đầu tiên giúp hé lộ cách các phương ngữ mới xuất hiện ở cá nhà táng cũng như cho thấy sự tiến hóa văn hóa ở loài này có nhiều điểm tương đồng với sự hình thành phương ngữ trong ngôn ngữ của con người và tiếng hót của các loài chim.