Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Trận Bagradas 255 TCN: Voi chiến Carthage nghiền nát quân La Mã

Kho tri thức

Trận Bagradas 255 TCN: Voi chiến Carthage nghiền nát quân La Mã

Trận Bagradas năm 255 TCN là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đối đầu sinh tử giữa La Mã và Carthage thời cổ đại.

T.B (tổng hợp)
1. Diễn ra tại Bắc Phi. Trận chiến xảy ra gần sông Bagradas (nay là sông Medjerda ở Tunisia), vùng đất chiến lược giữa Carthage và Địa Trung Hải. Ảnh: Pinterest.
1. Diễn ra tại Bắc Phi. Trận chiến xảy ra gần sông Bagradas (nay là sông Medjerda ở Tunisia), vùng đất chiến lược giữa Carthage và Địa Trung Hải. Ảnh: Pinterest.
2. Sau chiến thắng của La Mã ở biển. Người La Mã vừa giành thắng lợi lớn trên biển và đưa quân sang Bắc Phi, hy vọng kết thúc nhanh cuộc chiến với Carthage. Ảnh: Pinterest.
2. Sau chiến thắng của La Mã ở biển. Người La Mã vừa giành thắng lợi lớn trên biển và đưa quân sang Bắc Phi, hy vọng kết thúc nhanh cuộc chiến với Carthage. Ảnh: Pinterest.
3. Chỉ huy La Mã là Marcus Atilius Regulus. Tướng Regulus dẫn đầu quân La Mã đã quá tự tin, tiến sâu vào đất Carthage mà không có hậu cần vững chắc. Ảnh: Pinterest.
3. Chỉ huy La Mã là Marcus Atilius Regulus. Tướng Regulus dẫn đầu quân La Mã đã quá tự tin, tiến sâu vào đất Carthage mà không có hậu cần vững chắc. Ảnh: Pinterest.
4. Xuất hiện tướng đánh thuê Hy Lạp. Carthage mời tướng đánh thuê người Sparta, Xanthippus, chỉ huy quân đội và nhanh chóng đảo ngược tình thế. Ảnh: Pinterest.
4. Xuất hiện tướng đánh thuê Hy Lạp. Carthage mời tướng đánh thuê người Sparta, Xanthippus, chỉ huy quân đội và nhanh chóng đảo ngược tình thế. Ảnh: Pinterest.
5. Chiến thuật vượt trội. Xanthippus sử dụng đội hình voi chiến và kỵ binh hiệu quả, phá vỡ hàng ngũ La Mã vốn quen thuộc với việc chiến đấu trên địa hình châu Âu. Ảnh: Pinterest.
5. Chiến thuật vượt trội. Xanthippus sử dụng đội hình voi chiến và kỵ binh hiệu quả, phá vỡ hàng ngũ La Mã vốn quen thuộc với việc chiến đấu trên địa hình châu Âu. Ảnh: Pinterest.
6. Thảm bại cho La Mã. Quân La Mã bị tiêu diệt gần như toàn bộ, chỉ còn vài nghìn người sống sót, trong khi Regulus bị bắt làm tù binh. Ảnh: Pinterest.
6. Thảm bại cho La Mã. Quân La Mã bị tiêu diệt gần như toàn bộ, chỉ còn vài nghìn người sống sót, trong khi Regulus bị bắt làm tù binh. Ảnh: Pinterest.
7. Ý nghĩa lịch sử lớn. Chiến thắng giúp Carthage tạm thời giữ vững thế trận, đồng thời chứng minh vai trò quan trọng của các tướng đánh thuê trong chiến tranh cổ đại. Ảnh: Pinterest.
7. Ý nghĩa lịch sử lớn. Chiến thắng giúp Carthage tạm thời giữ vững thế trận, đồng thời chứng minh vai trò quan trọng của các tướng đánh thuê trong chiến tranh cổ đại. Ảnh: Pinterest.
8. Bài học cho La Mã. Trận Bagradas cho thấy sự nguy hiểm khi chủ quan tiến sâu vào lãnh thổ đối phương và tầm quan trọng của việc thích ứng chiến thuật. Ảnh: Pinterest.
8. Bài học cho La Mã. Trận Bagradas cho thấy sự nguy hiểm khi chủ quan tiến sâu vào lãnh thổ đối phương và tầm quan trọng của việc thích ứng chiến thuật. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.
T.B (tổng hợp)
#Trận Bagradas 255 TCN #Chiến thắng của Carthage #Chiến tranh La Mã và Carthage #Voi chiến trong chiến tranh cổ đại #Tướng Xanthippus #Quân đánh thuê Hy Lạp

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT