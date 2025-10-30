Phát hiện kháng sinh mới có khả năng chống siêu vi khuẩn kháng thuốc

Các nhà hóa học ở Australia và Anh mới phát hiện ra một loại kháng sinh có khả năng tiêu diệt các mầm bệnh do vi khuẩn kháng thuốc gây ra.

Các nhà khoa học thuộc Đại học Warwick (Anh) và Đại học Monash (Úc) đã phát hiện một hợp chất kháng sinh mới có tên gọi pre-methylenomycin C lactone, có khả năng chống lại các siêu vi khuẩn kháng thuốc như MRSA.

Nghiên cứu được đăng tải trên Tạp chí Hóa học Hoa Kỳ (JACS), được xem là bước tiến quan trọng trong nỗ lực toàn cầu chống lại kháng kháng sinh - vấn đề đang cướp đi khoảng 1,1 triệu sinh mạng mỗi năm.

Theo Đại học Monash của Australia, loại kháng sinh mới này có tên là pre-methylenomycin C lactone, được tìm thấy như một chất hóa học trung gian trong quá trình tự nhiên tạo ra kháng sinh methylenomycin A đã được biết đến từ lâu.

Nhóm nhà khoa học Australia và Anh đã phát hiện ra một loại kháng sinh mới có khả năng chống siêu vi khuẩn kháng thuốc (Ảnh: University of Warwick/VTV)

Đồng tác giả nghiên cứu, Giáo sư Greg Challis thuộc Đại học Monash và Đại học Warwick của Anh cho biết methylenomycin A được phát hiện cách đây 50 năm và mặc dù đã được tổng hợp nhiều lần nhưng dường như chưa có nhà khoa học nào thử nghiệm hoạt tính kháng khuẩn của các chất trung gian trong quá trình tổng hợp này.

Theo Giáo sư Challis, bằng cách xóa các gene sinh tổng hợp, các nhà hóa học đã phát hiện 2 chất trung gian tổng hợp chưa từng được biết đến trước đây. Cả 2 chất này đều là loại kháng sinh mạnh hơn nhiều so với methylenomycin A.

Khi được thử nghiệm về hoạt tính kháng khuẩn, một trong những chất trung gian có tên gọi là pre-methylenomycin C lactone đã được chứng minh có hoạt tính mạnh hơn 100 lần so với kháng sinh methylenomycin A trong quá trình chống lại nhiều loại vi khuẩn Gram dương. Cụ thể, pre-methylenomycin C lactone có hiệu quả chống lại S.aureus và E.faecium, các loại vi khuẩn gây MRSA và VRE. Phát hiện này được cho là rất có tiềm năng trong điều trị VRE, một tác nhân gây bệnh mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đặc biệt chú trọng.

Giáo sư Challis nhận định, khám phá này mở ra một hướng tiếp cận mới trong tìm kiếm kháng sinh - thay vì chỉ tập trung vào hợp chất cuối cùng, các nhà khoa học có thể khai thác và kiểm nghiệm các chất trung gian trong chuỗi sinh tổng hợp tự nhiên, từ đó phát hiện những hoạt chất tiềm năng hơn và bền vững hơn trước hiện tượng kháng thuốc.

Bước tiếp theo của nghiên cứu là thử nghiệm tiền lâm sàng, nhằm đánh giá độ an toàn và hiệu quả sinh học của pre-methylenomycin C lactone. Với cấu trúc đơn giản, khả năng tổng hợp quy mô lớn, hoạt tính mạnh và khó bị kháng, hợp chất này được kỳ vọng sẽ trở thành ứng viên kháng sinh thế hệ mới, góp phần quan trọng trong cuộc chiến toàn cầu chống lại siêu vi khuẩn kháng thuốc (AMR).