Loài giòi ăn thịt tái xuất tại vùng biên giới Mỹ - Mexico

Giải mã

Loài giòi ăn thịt tái xuất tại vùng biên giới Mỹ - Mexico

Mexico xác nhận một con bê 8 tháng tuổi bị nhiễm giòi ăn thịt tại vùng biên giới Mỹ - Mexico làm dấy lên nhiều lo ngại về sự bùng phát dịch bệnh.

Tâm Anh (TH)
Mexico đã xác nhận một con bê 8 tháng tuổi bị nhiễm giòi đinh vít Tân thế giới (NWS), hay còn gọi là giòi ăn thịt tại Sabinas Hidalgo, thị trấn thuộc bang Nuevo León, cách biên giới Mỹ - Mexico khoảng 112 km về phía tây. Ảnh: Denise Bonilla/U.S. Department of Agriculture.
Mexico đã xác nhận một con bê 8 tháng tuổi bị nhiễm giòi đinh vít Tân thế giới (NWS), hay còn gọi là giòi ăn thịt tại Sabinas Hidalgo, thị trấn thuộc bang Nuevo León, cách biên giới Mỹ - Mexico khoảng 112 km về phía tây. Ảnh: Denise Bonilla/U.S. Department of Agriculture.
Con bê trên có vẻ đã được vận chuyển đến một "khu chăn nuôi gia súc được chứng nhận" ở tiểu bang phía bắc Mexico từ một khu vực có dịch bệnh. Sự việc này đánh dấu lần đầu tiên loại ký sinh trùng xâm lấn được phát hiện gần biên giới Mỹ - Mexico kể từ những năm 1970. Ảnh: sanpedrosun.com.
Con bê trên có vẻ đã được vận chuyển đến một "khu chăn nuôi gia súc được chứng nhận" ở tiểu bang phía bắc Mexico từ một khu vực có dịch bệnh. Sự việc này đánh dấu lần đầu tiên loại ký sinh trùng xâm lấn được phát hiện gần biên giới Mỹ - Mexico kể từ những năm 1970. Ảnh: sanpedrosun.com.
Trước đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cam kết đầu tư 750 triệu USD cho việc thành lập cơ sở sản xuất côn trùng vô trùng để tiêu diệt loài ruồi ký sinh mang ấu trùng giòi ăn thịt này và 100 triệu USD cho các công nghệ mới, chẳng hạn như bẫy, mồi nhử và phương pháp khử trùng tiên tiến. Ảnh: Wikimedia Commons.
Trước đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cam kết đầu tư 750 triệu USD cho việc thành lập cơ sở sản xuất côn trùng vô trùng để tiêu diệt loài ruồi ký sinh mang ấu trùng giòi ăn thịt này và 100 triệu USD cho các công nghệ mới, chẳng hạn như bẫy, mồi nhử và phương pháp khử trùng tiên tiến. Ảnh: Wikimedia Commons.
Do phát hiện gia súc bị nhiễm giòi ăn thịt tại Mexico vào đầu tháng 5/2025 nên Mỹ đã ra lệnh cấm nhập khẩu gia súc từ Mexico, bao gồm gia súc, bò rừng bison và ngựa vào ngày 11/5. Ảnh: thebluepaper.
Do phát hiện gia súc bị nhiễm giòi ăn thịt tại Mexico vào đầu tháng 5/2025 nên Mỹ đã ra lệnh cấm nhập khẩu gia súc từ Mexico, bao gồm gia súc, bò rừng bison và ngựa vào ngày 11/5. Ảnh: thebluepaper.
Giòi đinh vít Tân thế giới (NWS), Cochliomyia hominivorax, là ấu trùng của loài ruồi xanh ký sinh đẻ trứng vào vết thương hở hoặc xoang của động vật có vú lớn. Sau khi nở, giòi bắt đầu ăn mô sống của vật chủ. Ảnh: Wild Sheep Foundation and National Deer Association.
Giòi đinh vít Tân thế giới (NWS), Cochliomyia hominivorax, là ấu trùng của loài ruồi xanh ký sinh đẻ trứng vào vết thương hở hoặc xoang của động vật có vú lớn. Sau khi nở, giòi bắt đầu ăn mô sống của vật chủ. Ảnh: Wild Sheep Foundation and National Deer Association.
Loài giòi đinh vít Tân thế giới chủ yếu gây bệnh cho các loài động vật lớn, bao gồm gia súc và ngựa. Tuy nhiên, giới chức trách ghi nhận một số trường hợp lây nhiễm sang người và thú cưng. Ảnh: epi.ufl.edu.
Loài giòi đinh vít Tân thế giới chủ yếu gây bệnh cho các loài động vật lớn, bao gồm gia súc và ngựa. Tuy nhiên, giới chức trách ghi nhận một số trường hợp lây nhiễm sang người và thú cưng. Ảnh: epi.ufl.edu.
Cochliomyia hominivorax là loài ruồi ký sinh nguy hiểm. Con cái đẻ trứng vào vết thương của động vật máu nóng, bao gồm cả con người. Ấu trùng sau khi nở sẽ cắn rách thịt sống của vật chủ, có thể dẫn đến tử vong nếu không được điều trị y tế kịp thời. Mặc dù ca nhiễm ở người tương đối hiếm, nhưng mức độ nguy hiểm rất cao. Ảnh: vice.
Cochliomyia hominivorax là loài ruồi ký sinh nguy hiểm. Con cái đẻ trứng vào vết thương của động vật máu nóng, bao gồm cả con người. Ấu trùng sau khi nở sẽ cắn rách thịt sống của vật chủ, có thể dẫn đến tử vong nếu không được điều trị y tế kịp thời. Mặc dù ca nhiễm ở người tương đối hiếm, nhưng mức độ nguy hiểm rất cao. Ảnh: vice.
Quá trình điều trị ca bệnh giòi đinh vít Tân thế giới vô cùng phức tạp, đòi hỏi phải loại bỏ hàng trăm ấu trùng và khử trùng vết thương một cách kỹ lưỡng. Khi được can thiệp y tế sớm, bệnh nhân thường có thể phục hồi. Ảnh: winnipeg.citynews.ca.
Quá trình điều trị ca bệnh giòi đinh vít Tân thế giới vô cùng phức tạp, đòi hỏi phải loại bỏ hàng trăm ấu trùng và khử trùng vết thương một cách kỹ lưỡng. Khi được can thiệp y tế sớm, bệnh nhân thường có thể phục hồi. Ảnh: winnipeg.citynews.ca.
Giòi đinh vít Tân Thế giới từng bị tiêu diệt hoàn toàn khỏi lãnh thổ Mỹ vào những năm 1960 thông qua chiến dịch thả hàng trăm triệu ruồi đực vô sinh. USDA ước tính một đợt bùng phát có thể gây thiệt hại lên đến 1,8 tỷ USD chỉ riêng bang Texas do tổn thất gia súc, chi phí lao động và dược phẩm. Ảnh: rte.ie.
Giòi đinh vít Tân Thế giới từng bị tiêu diệt hoàn toàn khỏi lãnh thổ Mỹ vào những năm 1960 thông qua chiến dịch thả hàng trăm triệu ruồi đực vô sinh. USDA ước tính một đợt bùng phát có thể gây thiệt hại lên đến 1,8 tỷ USD chỉ riêng bang Texas do tổn thất gia súc, chi phí lao động và dược phẩm. Ảnh: rte.ie.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (TH)
