Mỹ ghi nhận ca nhiễm giòi ăn thịt đầu tiên, loài ký sinh trùng gây ám ảnh

Một trường hợp nhiễm ký sinh trùng giòi đinh vít Tân Thế giới (Cochliomyia hominivorax) đã được phát hiện ở Maryland, Mỹ trong một bệnh nhân về từ Guatemala.
Wuling Bingo S 2025 bản nâng cấp mở bán tại Trung Quốc có 4 bản trang bị và giá mở bán từ 68.800 - 81.800 Nhân dân tệ (khoảng 241 - 286 triệu đồng).
Theo Tiến sĩ Simon Boxall, những cơn "sóng độc" có thể là nguyên nhân gây ra nhiều vụ mất tích bí ẩn ở "Tam giác quỷ" Bermuda.
Hình ảnh vệ tinh tiết lộ Nga đã xây dựng bãi phóng UAV mới tại sân bay Donetsk, điều này sẽ giúp rút ngắn thời gian tấn công Ukraine nhưng cũng có nhiều rủi ro.
Cơn mưa kéo dài từ đêm 25/8/2025 khiến nhiều tuyến phố ở thủ đô Hà Nội chìm trong biển nước, kéo theo đó là nhiều xe máy của người dân chịu cảnh hư hại nặng nề.
Thầy cô và học sinh trường tiểu học Dịch Vọng A đã có bộ ảnh "siêu đẹp" để hưởng ứng chiến dịch "Tôi yêu Tổ quốc tôi - 80 năm một Việt Nam rạng rỡ".
Nhiều hộ dân trong ngõ tại Hà Nội phải kê dọn tủ lạnh, trang thiết bị gia đình lên cao để chống cảnh ngập lụt do lượng mưa lớn ảnh hưởng từ bão số 5 Kajiki.
Kawasaki vừa chính thức ra mắt mẫu xe cào cào địa hình KLX230 DF ABS 2026 mới, một biến thể được phát triển từ "người anh em" KLX230 ABS tiêu chuẩn.
Các tuyến đường của Hà Nội ngập sâu khiến giao thông hỗn loạn, người lao động bị ảnh hưởng công việc và học sinh không thể đến trường...
Sáng 26/8, theo ghi nhận của PV tại khu vực TP Vinh (cũ) tỉnh Nghệ An, sau khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền, hàng loạt cây xanh, cột điện bị gãy đổ, nhiều nhà dân bị sập, tốc mái hư hỏng.
Diện áo sơ mi cùng chân váy bút chì chuẩn "quý cô công sở", Lê Phương Anh khiến người đối diện không thể rời mắt với loạt ảnh mới nhất.
Ở tuổi 66, nghệ sĩ hài Quang Minh đã tìm thấy bến đỗ bình yên bên bạn gái kém 37 tuổi Tăng Khánh Chi.
Nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo của hot girl Bảo Khuyên Susan tiếp tục "đốn tim" cộng đồng mạng trong những hình ảnh mới nhất.
Từng gây sốt mạng xã hội vì vẻ đẹp thiên thần, con gái hiện ở tuổi 11 đã lột xác ngoạn mục với vóc dáng vượt trội và nhan sắc có phần khác lạ.
Hiện tình hình chiến sự xung quanh thành phố Konstantinovka đang bị bao phủ trong “sương mù chiến tranh”, vậy quân Nga đã tiến vào thành phố chưa?
Mazda vừa xác nhận, hãng sẽ sớm ra mắt mẫu CX-80 2025 tại thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Malaysia với mức giá bán cao hơn "người anh em" CX-60.
Xuất hiện trong một video ghi lại khoảnh khắc hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư, nữ chiến sĩ khối Cảnh sát đặc nhiệm gây sốt bởi nhan sắc.
Trong tháng 9/2025, 3 con giáp này được dự đoán may mắn nhất về tiền bạc. Từ thăng tiến công việc, kinh doanh khởi sắc cho tới việc thu hồi vốn.
Được biết đến với nickname "rapper nhí nổi loạn",Lil Tay mới đây trở thành tâm điểm tranh cãi sau loạt phát ngôn gây sốc trên Instagram.
Nhiều tuyến phố của Hà Nội ngập úng sâu rộng sau cơn mưa nặng hạt kéo dài xuyên đêm.
Hot girl Linh Trương vừa "đốn tim" người hâm mộ bằng loạt ảnh mới đầy quyến rũ trong chuyến đi biển gần đây.