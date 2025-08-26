Hà Nội

Mỹ ghi nhận ca nhiễm giòi ăn thịt đầu tiên, loài ký sinh trùng gây ám ảnh

Mỹ ghi nhận ca nhiễm giòi ăn thịt đầu tiên, loài ký sinh trùng gây ám ảnh

Một trường hợp nhiễm ký sinh trùng giòi đinh vít Tân Thế giới (Cochliomyia hominivorax) đã được phát hiện ở Maryland, Mỹ trong một bệnh nhân về từ Guatemala.

Tâm Anh (TH)
Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) ngày 24/8 thông tin trường hợp trên là ca nhiễm giòi ăn thịt đầu tiên ở Mỹ kể từ khi dịch bùng phát tại Trung Mỹ và Nam Mexico cuối năm 2024. Ảnh: Istock.
Bác sĩ thú y bang Nam Dakota Beth Thompson cho biết đã được thông báo về ca nhiễm giòi ăn thịt trong tuần qua. Theo bà, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã xác nhận ca nhiễm ở Maryland. Ảnh: CDC.
Theo thông tin được công bố, bệnh nhân nhiễm giòi ăn thịt đã được điều trị. Ca bệnh này được phát hiện chỉ hơn 1 tuần sau khi Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke Rollins cùng các quan chức liên bang công bố kế hoạch xây dựng cơ sở sản xuất ruồi vô sinh ở Texas nhằm đối phó dịch bệnh. Ảnh: Philippe Psaila/Science Source.
Cochliomyia hominivorax (còn được gọi là giòi đinh vít hay giòi ăn thịt) là loài ruồi ký sinh. Con cái sẽ đẻ trứng vào vết thương của động vật máu nóng, kể cả người. Ấu trùng khi nở sẽ cắn rách thịt sống, có thể gây tử vong nếu không được xử lý kịp thời. Ảnh: avma.org.
Hoạt động ăn của ấu trùng tương tự như một chiếc đinh vít vặn vào gỗ nên được đặt tên gọi là giòi đinh vít. Ảnh: Denise Bonilla/U.S. Department of Agriculture.
Giòi ăn thịt gây thiệt hại nặng nề cho đàn gia súc và động vật hoang dã. Mặc dù ca nhiễm ở người tương đối hiếm nhưng mức độ nguy hiểm rất cao. Ảnh: Dinar Bud / Getty Images.
Quá trình điều trị cho bệnh nhân nhiễm giòi ăn thịt vô cùng phức tạp, đòi hỏi phải loại bỏ hàng trăm ấu trùng và khử trùng vết thương một cách kỹ lưỡng. Nếu được can thiệp y tế sớm, bệnh nhân thường sẽ có thể phục hồi. Ảnh: Judy Gallagher, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons.
Dịch bệnh này từng phổ biến ở châu Mỹ, đã được loại khỏi Bắc Mỹ và phần lớn Trung Mỹ nhờ chương trình "côn trùng vô sinh". Ảnh: Getty Images.
Giòi đinh vít Tân Thế giới từng bị "xóa sổ" hoàn toàn khỏi lãnh thổ Mỹ vào những năm 1960 thông qua chiến dịch thả hàng trăm triệu ruồi đực vô sinh. Ảnh: Getty/iStock.
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ước tính một đợt bùng phát giòi đinh vít Tân Thế giới có thể gây thiệt hại lên đến 1,8 tỷ USD riêng cho bang Texas do tổn thất gia súc, chi phí lao động và dược phẩm. Ảnh: avma.org.
GALLERY MỚI NHẤT