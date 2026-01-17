Hà Nội

Phát hiện công cụ bằng xương 1,5 triệu năm, chuyên gia sững người

Kho tri thức

Đã tìm thấy công cụ bằng xương có niên đại 1,5 triệu năm, ngay lập tức phát hiện này gây xôn xao các tín đồ khảo cổ học.

Thiên Đăng (Theo aktuelarkeoloji)
Nguồn gốc của các công cụ bằng xương liên quan đến tổ tiên loài người có thể được truy ngược lại ít nhất từ 250.000 đến 500.000 năm trước. Ảnh: @Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha.
Nhưng giờ đây, quan niệm này đã phải được thay đổi khi ở hẻm núi Olduvai ở Tanzania, các chuyên gia đến từ Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha bất ngờ tìm thấy hàng loạt vật thể cực kỳ cổ xưa. Ảnh: @Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha.
Đó là 27 mảnh xương thuộc về các loài hà mã và voi cổ đại, chúng được chế tác thành công cụ lao động thô sơ. Ảnh: @Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha.
Điều đáng nói là các công cụ bằng xương này có niên đại tới 1,5 triệu năm tuổi. Ảnh: @Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha.
Một số mảnh xương có chiều dài khoảng 15 đến 38 cm, cho thấy rõ ràng chúng được sử dụng trong các công việc nặng nhọc khác nhau. Ảnh: @Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha.
Các nhà nghiên cứu kết luận rằng, những công cụ này có khả năng được làm từ xương tươi lấy từ xác động vật to lớn chết vì nguyên nhân tự nhiên. Ảnh: @Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha.
Nó cũng cho thấy sự tiến hóa rõ ràng và khác biệt trong kỹ thuật chế tác công cụ lao động của người tiền sử. Ảnh: @Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
GALLERY MỚI NHẤT