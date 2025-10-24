Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Phát hiện 'chi tiết lạ' trên bàn tay gỗ 6.000 năm tuổi ở Nga

Kho tri thức

Phát hiện 'chi tiết lạ' trên bàn tay gỗ 6.000 năm tuổi ở Nga

Bàn tay được chế tác rất khéo léo, lòng bàn tay được đánh bóng cẩn thận và mặt sau được chạm khắc hình hoa thị bảy cánh. Nó ban đầu thuộc về một vật thể khác.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhabe)
Serteya II là một khu định cư đầm lầy nhà sậy ở tây bắc nước Nga. Ảnh: @Bảo tàng Hermitage.
Serteya II là một khu định cư đầm lầy nhà sậy ở tây bắc nước Nga. Ảnh: @Bảo tàng Hermitage.
Khi khí hậu bắt đầu lạnh và khô, sự thay đổi này dẫn đến sự suy tàn của rừng lá rộng, nguồn nước cạn dần và đất đai chuyển thành đầm lầy. Khi nguồn lương thực cạn kiệt, người dân buộc phải thay đổi lối sống, xây nhà sàn trên bờ than bùn mềm gần vùng đầm lầy mở. Ảnh: @Bảo tàng Hermitage.
Khi khí hậu bắt đầu lạnh và khô, sự thay đổi này dẫn đến sự suy tàn của rừng lá rộng, nguồn nước cạn dần và đất đai chuyển thành đầm lầy. Khi nguồn lương thực cạn kiệt, người dân buộc phải thay đổi lối sống, xây nhà sàn trên bờ than bùn mềm gần vùng đầm lầy mở. Ảnh: @Bảo tàng Hermitage.
Vậy nên, môi trường than bùn này là một kho báu đối với các nhà khảo cổ học. Ảnh: @Bảo tàng Hermitage.
Vậy nên, môi trường than bùn này là một kho báu đối với các nhà khảo cổ học. Ảnh: @Bảo tàng Hermitage.
Tại khu định cư Serteya II này, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Hermitage bất ngờ tìm thấy bàn tay người bằng gỗ. Ảnh: @Bảo tàng Hermitage.
Tại khu định cư Serteya II này, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Hermitage bất ngờ tìm thấy bàn tay người bằng gỗ. Ảnh: @Bảo tàng Hermitage.
Bàn tay này có từ Thời Kỳ Đồ Đá Mới, ước tính có niên đại từ cuối thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 4 Trước Công Nguyên.
Bàn tay này có từ Thời Kỳ Đồ Đá Mới, ước tính có niên đại từ cuối thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 4 Trước Công Nguyên.
"Bàn tay" bằng gỗ được tìm thấy mô phỏng bàn tay người, có kích thước xấp xỉ một người trưởng thành. Ảnh: @Bảo tàng Hermitage.
"Bàn tay" bằng gỗ được tìm thấy mô phỏng bàn tay người, có kích thước xấp xỉ một người trưởng thành. Ảnh: @Bảo tàng Hermitage.
Người thợ thủ công chế tác bàn tay này dường như đã cẩn thận chà nhám lòng bàn tay cho nhẵn mịn và khắc họa tiết hoa thị bảy cánh (hình mặt trời hoặc ngôi sao) lên mu bàn tay. Ảnh: @Bảo tàng Hermitage.
Người thợ thủ công chế tác bàn tay này dường như đã cẩn thận chà nhám lòng bàn tay cho nhẵn mịn và khắc họa tiết hoa thị bảy cánh (hình mặt trời hoặc ngôi sao) lên mu bàn tay. Ảnh: @Bảo tàng Hermitage.
Các cạnh của bàn tay cũng được trang trí bằng những vết xước sâu. Các ngón tay và cạnh của vật thể đã bị hư hại từ thời cổ đại. Ảnh: @Bảo tàng Hermitage.
Các cạnh của bàn tay cũng được trang trí bằng những vết xước sâu. Các ngón tay và cạnh của vật thể đã bị hư hại từ thời cổ đại. Ảnh: @Bảo tàng Hermitage.
Hơn nữa, một vết nứt ở cổ tay cho thấy bàn tay gỗ này ban đầu được gắn vào một vật thể lớn hơn— có thể là một bức tượng nhỏ, một cây gậy, hoặc một mặt nạ. Ảnh: @Bảo tàng Hermitage.
Hơn nữa, một vết nứt ở cổ tay cho thấy bàn tay gỗ này ban đầu được gắn vào một vật thể lớn hơn— có thể là một bức tượng nhỏ, một cây gậy, hoặc một mặt nạ. Ảnh: @Bảo tàng Hermitage.
Điều này đặt nó vượt ra ngoài phạm vi điêu khắc thông thường, góp phần làm phong phú thêm những bí ẩn xung quanh nghệ thuật và thế giới tôn giáo thời kỳ đó. Ảnh: @Bảo tàng Hermitage. Ảnh: @Bảo tàng Hermitage.
Điều này đặt nó vượt ra ngoài phạm vi điêu khắc thông thường, góp phần làm phong phú thêm những bí ẩn xung quanh nghệ thuật và thế giới tôn giáo thời kỳ đó. Ảnh: @Bảo tàng Hermitage. Ảnh: @Bảo tàng Hermitage.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thiên Đăng - (Theo arkeolojikhabe)
https://www.arkeolojikhaber.com/haber-rusyada-bir-batakliktaki-sazlik-evlerde-6-bin-yillik-ahsap-el-bulundu-42465/
Thiên Đăng (Theo arkeolojikhabe)
#Bàn tay #gỗ #điêu khắc #đầm lầy #khu định cư

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT