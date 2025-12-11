Phát hiện bất ngờ về ba mộ chiến binh cổ đại tại Hungary

Hà Nội

Kho tri thức

Khám phá các ngôi mộ cổ từ thế kỷ 10 với nhiều hiện vật quý giá, hé lộ về hệ thống xã hội và phong tục tang lễ của thời kỳ cổ đại Hungary.

Thiên Đăng - (Theo heritagedaily)
Khi tiến hành khai quật tại vùng ngoại ô Akasztó, thuộc Bacs-Kiskun, Hungary, các chuyên gia đến từ Hiệp hội Bảo tàng Hungary – Hội Pulszky bất ngờ tìm thấy hàng loạt di tích chôn cất cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Hiệp hội Bảo tàng Hungary – Hội Pulszky.
Đó là ba ngôi mộ ước tính có niên đại khoảng thế kỷ thứ 10 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Hiệp hội Bảo tàng Hungary – Hội Pulszky.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, ngôi mộ đầu tiên chứa hài cốt của một chiến binh, kèm một chiếc đĩa bằng bạc tarsoly – chưa đến ba mươi chiếc như vậy từng được tìm thấy ở lưu vực Carpathia. Ảnh: @Hiệp hội Bảo tàng Hungary – Hội Pulszky.
Vị chiến binh này được chôn cất cùng với đầu, chân và da ngựa, trong khi phần còn lại của con vật dường như đã bị tiêu hủy trong một nghi lễ tang lễ nào đó. Ảnh: @Hiệp hội Bảo tàng Hungary – Hội Pulszky.
Bên trong ngôi mộ còn có một chiếc nhẫn vàng đính đá thủy tinh màu xanh lam, hai chiếc khuyên tóc bằng vàng trang trí, một chiếc nhẫn bạc và một bộ yên cương ngựa với các phụ kiện làm bằng bạc mạ vàng. Ảnh: @Hiệp hội Bảo tàng Hungary – Hội Pulszky.
Ngôi mộ chiến binh thứ hai cũng chứa những đồ tùy táng có giá trị cao. Trong khi ngôi mộ thứ ba chứa một thanh kiếm đặc biệt từ thế kỷ thứ 10 Sau Công Nguyên, một chiếc vòng tay bạc và một dây cương ngựa được trang trí bằng tiền xu. Ảnh: @Hiệp hội Bảo tàng Hungary – Hội Pulszky.
Nhiều khả năng, ba cá nhân này có thể đã tạo thành một nhóm chiến binh gắn bó chặt chẽ và được xếp vào hạng những chiến binh ưu tú. Ảnh: @Hiệp hội Bảo tàng Hungary – Hội Pulszky.
Công tác phục chế các hiện vật đang được tiến hành, và các nhà nghiên cứu kỳ vọng những phát hiện này sẽ làm sáng tỏ thêm về hệ thống phân cấp xã hội, phong tục tang lễ và văn hóa chiến binh ưu tú trong lịch sử Hungary thời kỳ cổ. Ảnh: @Hiệp hội Bảo tàng Hungary – Hội Pulszky.
