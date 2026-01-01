Tay nắm cửa ẩn trên ôtô đang đứng trên bờ "tuyệt chủng"

Video: Tay nắm cửa điện tử trên ôtô gây tranh cãi.

Sự đánh đổi giữa thiết kế tương lai và an toàn tính mạng đã đi đến hồi kết tại thị trường ôtô lớn nhất thế giới. Sau hàng loạt vụ tai nạn đau lòng mà nạn nhân bị kẹt cứng trong xe do hệ thống điện tê liệt, Chính phủ Trung Quốc đã quyết định ra tay can thiệp. Kể từ năm 2027, kỷ nguyên của những chiếc tay nắm cửa "tàng hình" chỉ hoạt động bằng điện sẽ chính thức khép lại, mở ra một tiêu chuẩn mới ưu tiên khả năng cứu hộ cơ học trong mọi tình huống khẩn cấp.



Tay nắm cửa điện dạng ẩn phải khai tử tại Trung Quốc từ năm 2027.

Lý do đằng sau quyết định cứng rắn của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) bắt nguồn từ thực trạng đáng lo ngại trên đường phố. Trong nhiều vụ va chạm nghiêm trọng, hệ thống điện trên xe bị ngắt hoàn toàn khiến tay nắm cửa ẩn không thể bật ra, biến chiếc xe thành một "chiếc hộp sắt" khóa kín từ bên trong. Lực lượng cứu hộ và người dân xung quanh thường xuyên bất lực khi không có điểm tựa để mở cửa từ bên ngoài, dẫn đến những mất mát không đáng có. Quy định mới yêu cầu mọi xe chở khách dưới 3,5 tấn phải duy trì được chức năng mở cửa cơ học ở cả bên trong lẫn bên ngoài, đảm bảo sự sống sót cho hành khách ngay cả khi xe hư hại nặng.

Trong suốt vài năm qua, tay nắm cửa ẩn được các hãng xe điện quảng bá như một cuộc cách mạng về thiết kế và hiệu suất. Từ Tesla Model 3 đến các dòng xe nội địa Trung Quốc, chi tiết này giúp giảm hệ số lực cản xuống mức tối thiểu. Tuy nhiên, các báo cáo kỹ thuật gần đây chỉ ra rằng lợi ích thực tế là rất nhỏ. Việc giảm chỉ số lực cản từ 0,005 đến 0,01 chỉ giúp tiết kiệm khoảng 0,6 kWh trên mỗi 100 km di chuyển. Con số này rõ ràng quá khiêm tốn khi đặt lên bàn cân so với rủi ro kẹt cửa trong tai nạn hoặc tình trạng đóng băng, trục trặc trong thời tiết lạnh giá mà nhiều người dùng đã phản ánh từ năm 2024.

Một chiếc ôtô điện tại Trung Quốc bốc cháy, người dân không kịp cứu tài xế vì tay nắm cửa ẩn không hoạt động.

Quyết định của Trung Quốc không chỉ gói gọn trong biên giới quốc gia này mà được dự báo sẽ tạo ra một cuộc "thay máu" thiết kế trên toàn thế giới. Với vị thế là nhà xuất khẩu ôtô hàng đầu, các thương hiệu xe điện Trung Quốc chắc chắn sẽ đồng nhất thiết kế cơ học cho cả phiên bản nội địa và quốc tế để tối ưu chi phí sản xuất. Đồng thời, các ông lớn phương Tây đang kinh doanh tại thị trường này cũng buộc phải điều chỉnh triết lý thiết kế nếu không muốn mất đi thị phần béo bở. Điều này đánh dấu một bước ngoặt lớn, khẳng định rằng những tiện ích thẩm mỹ hào nhoáng không bao giờ được phép đứng trên sự an toàn của con người.