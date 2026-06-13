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Chính trị

Phát động thi đua tăng trưởng 2 con số: Lâm Đồng hưởng ứng triển khai thực tế

Sáng 13/6, toàn bộ bộ máy lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lâm Đồng đã dự hội nghị trực tuyến phát động phong trào thi đua tăng trưởng kinh tế bền vững giai đoạn mới.

Sỹ Hùng

Sáng 13/6, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Lâm Đồng đã dự lễ phát động phong trào thi đua hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững trên 10% mỗi năm.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương vừa tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026 - 2030”. Sự kiện được diễn ra theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại TP. Hồ Chí Minh và kết nối trực tuyến đến toàn bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng, hệ thống chính trị địa phương đã tham dự đầy đủ nhằm bám sát các chỉ đạo chiến lược để cụ thể hóa vào kịch bản điều hành kinh tế - xã hội vùng.

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Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu phát động phong trào thi đua. (Ảnh: VGP)

Hội nghị do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì. Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng.

Tại điểm cầu UBND tỉnh Lâm Đồng, dự và chủ trì Lễ phát động có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hồ Văn Mười - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Lưu Văn Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tham dự còn có các đồng chí: Tôn Thiện Đồng - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phạm Triều - UVBTV, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh; Đỗ Văn Chung - TUV, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

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Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng dự và chủ trì Lễ phát động Phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026 - 2030". (Ảnh: Xuân Anh)

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, mục tiêu lớn được Đại hội XIV của Đảng định hình là đưa nước ta trở thành quốc gia đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và tiến tới là nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Để hiện thực hóa khát vọng đó, kinh tế đất nước cần duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững từ mức 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026 - 2030. Người đứng đầu Chính phủ lưu ý các bộ, ngành, địa phương không đi theo lối mòn cũ mà phải đổi mới mạnh mẽ tư duy hoàn thiện thể chế, gỡ bỏ các "điểm nghẽn".

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành xem việc đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là động lực chính, là trụ cột chiến lược để nâng cao năng suất và lợi thế cạnh tranh.

Trên cơ sở quán triệt các chỉ đạo từ trung ương, ban lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cấp, các ngành bám sát kịch bản điều hành, phát huy phong trào thi đua lao động sản xuất để đóng góp thực chất vào mục tiêu chung của toàn quốc.

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