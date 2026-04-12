Pháp: Bé trai 9 tuổi bị nhốt trong xe từ cuối năm 2024

Sau khi nhận tin báo từ hàng xóm, cảnh sát Pháp đã giải cứu thành công một bé trai 9 tuổi bị nhốt trong thùng xe bán tải của bố suốt từ tháng 11/2024.

Vào ngày 6/4, cảnh sát Pháp đã nhận được tin báo về một tiếng trẻ con phát ra từ chiếc xe bán tải đậu tại làng Hagenbach, gần biên giới Thụy Sĩ và Đức. Lực lượng chức năng đã khẩn trương phá cửa xe và phát hiện một bé trai 9 tuổi bên trong.

Cậu bé được tìm thấy trong tình trạng vô cùng đáng thương: nằm co quắp, không quần áo, được đắp một tấm chăn trên đống rác và chất thải của động vật. Tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng khiến em không thể đi lại được. Lời khai ban đầu của người bố cho biết đã nhốt con trai từ tháng 11/2024 với lý do "bảo vệ con" khỏi việc bị bạn đời đưa vào bệnh viện tâm thần.

Tuy nhiên, các công tố viên cho biết không có bất kỳ hồ sơ y tế nào xác nhận cậu bé có vấn đề về tâm thần. Ngược lại, em có thành tích học tập tốt và gặp nhiều khó khăn với người bạn đời của bố. Cậu bé cũng cho biết đã không tắm rửa kể từ năm 2024.

Người bố hiện đang bị tạm giam vì các tội danh liên quan đến bắt cóc, trong khi bạn đời của ông bị buộc tội không giúp đỡ trẻ vị thành niên gặp nguy hiểm và đã được thả dưới sự giám sát của tòa án. Hai người con còn lại của gia đình, bao gồm chị gái 12 tuổi của nạn nhân và con riêng 10 tuổi của người bố, đã được giao cho dịch vụ xã hội.

Các nhà điều tra đang tiếp tục làm rõ liệu có ai khác biết về vụ việc này hay không. Bạn bè, gia đình và giáo viên của cậu bé trước đó đều tin rằng em đang được gửi đến viện tâm thần hoặc đã chuyển trường.