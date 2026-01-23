Hà Nội

Video

Phẫn nộ hai người hành hung, dọa giết một thai phụ và một người bế con nhỏ

Clip ghi lại cảnh 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ đến tận nhà đánh vợ mới sinh đang ôm con nhỏ và chị vợ mang bầu dã man.

Trường Hân t/h

Ngày 21/1, Công an phường Vũ Ninh tiếp nhận đơn trình báo của 1 người phụ nữ (sinh năm 1964, trú tại phường Vũ Ninh) về việc hai con gái của bà (một người đang mang thai và một người có con nhỏ 2 tháng tuổi) bị hành hung ngay tại nhà bà ở Tổ dân phố Thị Cầu 4 sáng 19/1. Cả hai người phụ nữ đều phải nhập viện điều trị, thông tin trên VOV.

Video: Ánh Dương / Facebook

Theo nội dung đơn, vào ngày 19/1, tại Tổ dân phố Thị Cầu 4, phường Vũ Ninh, hai con gái của bà T. (một người đang mang thai, một người đang nuôi con nhỏ) đã bị hai đối tượng là mẹ con hành hung bằng tay, chân, gây thương tích. Vụ việc bị ghi lại, sau đó phát tán trên mạng xã hội.

Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an phường Vũ Ninh phối hợp với các phòng nghiệp vụ khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Video

Mặc con nhỏ khóc thét dưới sàn nhà, chồng nắm đầu đánh vợ dã man

Người phụ nữ sau đó đã phải ôm con bỏ chạy để tránh chồng sau khi bị chồng đánh dã man mặc cho con nhỏ khóc thét giữa nhà gây bức xúc.

Mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ bị chồng hành hung ngay trong nhà, trước sự chứng kiến của con nhỏ, khiến dư luận đặc biệt phẫn nộ. Theo dữ liệu từ camera an ninh, sự việc được cho là xảy ra vào khoảng 18h50 ngày 9/12, thông tin trên báo Phụ nữ Thủ đô.

Video: Facebook_Check var Đường phố
Xem chi tiết

Video

Chồng đánh vợ dã man trước mặt hàng xóm giữa hành lang chung cư

MXH đang chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh tượng người chồng hành hung vợ ở ngay hành lang tòa chung cư tại Hà Nội, gây nhiều thương tích cho người vợ.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera giám sát, vào khoảng 21h54 ngày 28/7, có thể thấy một người đàn ông cởi trần đã túm tóc, kéo vợ ra khỏi căn hộ, quật ngã xuống nền rồi liên tục đấm, đá vào mặt, lưng và tay chân nạn nhân.

Đoạn clip ghi lại khiến nhiều người phẫn nộ. Video: NVCC
Xem chi tiết

Video

Clip vợ bị chồng và đôi nam nữ chặn đánh giữa đường

Khi nạn nhân dừng xe thì bị một người phụ nữ đẩy ngã vào bụi cây ven đường rồi lao tới hành hung.

Ngày 27/8, Công an phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng, cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức điều tra, làm rõ vụ người phụ nữ bị chồng và đôi nam nữ chặn đường, hành hung.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại một phần diễn biến sự việc người phụ nữ bị chồng và nhóm người chặn đánh. Trong đoạn clip, một phụ nữ bị nhóm người chặn lại giữa trời mưa, sau đó lao vào hành hung. Sự việc xảy ra vào khoảng hơn 17 giờ ngày 24/8.

Xem chi tiết

