Phẫn nộ hai người hành hung, dọa giết một thai phụ và một người bế con nhỏ

Clip ghi lại cảnh 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ đến tận nhà đánh vợ mới sinh đang ôm con nhỏ và chị vợ mang bầu dã man.

Ngày 21/1, Công an phường Vũ Ninh tiếp nhận đơn trình báo của 1 người phụ nữ (sinh năm 1964, trú tại phường Vũ Ninh) về việc hai con gái của bà (một người đang mang thai và một người có con nhỏ 2 tháng tuổi) bị hành hung ngay tại nhà bà ở Tổ dân phố Thị Cầu 4 sáng 19/1. Cả hai người phụ nữ đều phải nhập viện điều trị, thông tin trên VOV.

Video: Ánh Dương / Facebook

Theo nội dung đơn, vào ngày 19/1, tại Tổ dân phố Thị Cầu 4, phường Vũ Ninh, hai con gái của bà T. (một người đang mang thai, một người đang nuôi con nhỏ) đã bị hai đối tượng là mẹ con hành hung bằng tay, chân, gây thương tích. Vụ việc bị ghi lại, sau đó phát tán trên mạng xã hội.

Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an phường Vũ Ninh phối hợp với các phòng nghiệp vụ khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.