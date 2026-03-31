PGS.TS Bùi Thế Duy, từ học sinh A0 tới tân Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội

Sáng 31/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định điều động, bổ nhiệm PGS.TS Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Lời hứa người đứng đầu

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Bùi Thế Duy nhấn mạnh tới vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo chuyển đổi số.

Theo ông, trong bối cảnh hiện nay, đất nước đang bước vào giai đoạn mới với yêu cầu cao hơn, mục tiêu lớn hơn, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực chính cho tăng trưởng. Đại học Quốc gia Hà Nội chính là nơi được giao trọng trách là trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo hàng đầu, hướng tới mục tiêu vào nhóm các đại học hàng đầu thế giới. Đây là một thời cơ rất lớn, nhưng cũng rất là một thách thức, trách nhiệm rất lớn, đòi hỏi phải có tư duy mới, có cách làm mới, có quyết tâm hành động cao.

Ông Bùi Thế Duy cam kết nỗ lực cao nhất, phát huy trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh, gương mẫu trong công tác, đưa Đại học Quốc gia Hà Nội phát triển xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

PGS.TS Bùi Thế Duy nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải đổi mới chương trình đào tạo đại học theo hướng trang bị kỹ năng công nghệ và năng lực số cho sinh viên, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường lao động trong bối cảnh chuyển đổi số.

Tại Diễn đàn Nhân lực ngành ngân hàng trước làn sóng công nghệ, ông chỉ rõ rằng các lĩnh vực như ngân hàng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, do đó sinh viên mới ra trường cần có khả năng tổng hợp thông tin, phân tích dữ liệu và sử dụng trí tuệ nhân tạo để đáp ứng yêu cầu công việc. Theo ông, nếu không hiểu về hệ thống số và an ninh bảo mật, người lao động khó có thể tham gia vận hành hoặc tư vấn trong môi trường hiện đại. Ông cũng cảnh báo, nếu các trường đại học không kịp thời thay đổi chương trình đào tạo để đáp ứng những yêu cầu này thì sẽ khó thu hút người học.

Từ thực tiễn quốc tế và trải nghiệm cá nhân, ông dẫn chứng sự chuyển dịch mạnh mẽ của nguồn nhân lực trong các ngành công nghiệp, nơi công nghệ thông tin trở thành lực lượng nòng cốt trong vận hành sản xuất. Đồng thời, ông cho biết nhiều quốc gia đã tích hợp lập trình và phân tích dữ liệu ngay từ năm đầu đại học, thậm chí chiếm tỷ trọng lớn trong chương trình đào tạo. Trên cơ sở đó, ông đề xuất các cơ sở giáo dục cần thay thế các nội dung tin học cơ bản bằng các học phần về dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và kỹ năng số chuyên sâu, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của sinh viên trong nền kinh tế số.

Hành trình của tân Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội

PGS.TS Bùi Thế Duy sinh năm 1978, quê tại xã Yên Hồ (nay là xã Đức Quang), Hà Tĩnh; là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng các khóa XIII và XIV.

Tân Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội có nền tảng học thuật vững chắc, với nhiều dấu ấn từ thời phổ thông đến quá trình công tác, trải qua môi trường đại học, các đơn vị đào tạo thanh niên và nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

PGS.TS Bùi Thế Duy là cựu học sinh khối chuyên Toán - Tin (A0) của Trường Đại học Tổng hợp (nay là Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN). Ông hai lần giành huy chương đồng Olympic Tin học quốc tế vào các năm 1995 và 1996.

Sau đó, ông nhận học bổng của Chính phủ Australia để theo học bậc cử nhân tại Đại học Wollongong, rồi hoàn thành Tiến sĩ Tin học tại Đại học Twente khi mới 26 tuổi.

Năm 2004, ông trở về công tác tại Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, nơi ông chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu về mạng máy tính, tương tác người – máy…, đồng thời dẫn dắt những đội tuyển đầu tiên của Việt Nam tham dự kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ACM International Collegiate Programming Contest.

PGS.TS Bùi Thế Duy được đánh giá là cán bộ có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và kinh nghiệm điều hành trong việc hoạch định chính sách phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong quá trình học tập, nghiên cứu và công tác, PGS.TS Bùi Thế Duy đã đạt nhiều thành tích tiêu biểu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và đào tạo nhân lực khoa học - công nghệ. Ông là một trong những nhà khoa học trẻ được trao Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng năm 2006 trong lĩnh vực công nghệ thông tin - truyền thông.

Đến năm 2009, ông được phong học hàm Phó giáo sư, trở thành người trẻ nhất đạt danh hiệu này vào thời điểm đó (31 tuổi). Cùng năm, ông nằm trong danh sách 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu do Trung ương Đoàn bình chọn.

Năm 2013, ông đảm nhiệm vị trí Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Đến tháng 4/2018, ông được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, phụ trách các lĩnh vực như nghiên cứu khoa học; hợp tác và hội nhập quốc tế; mạng lưới đại diện khoa học và công nghệ ở nước ngoài; cũng như quy hoạch, chiến lược phát triển ngành.

Tháng 1/2021, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tháng 8/2025, ông được chỉ định tham gia Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2025–2030.

Đầu năm 2026, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, ông tiếp tục được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tân Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội Bùi Thế Duy phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: VNU.

