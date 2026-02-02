Hà Nội

Peugeot Việt Nam "nhá hàng" 2008 Iconic Limited, dự kiến từ 779 triệu

Thương hiệu xe Pháp Peugeot vừa chính thức hé lộ những hình ảnh đầu tiên về phiên bản 2008 Iconic Limited tại thị trường Việt Nam.

Thảo Nguyễn
Peugeot Việt Nam "nhá hàng" 2008 Iconic Limited 2026 mới.

Theo một số nguồn tin, Peugeot 2008 Iconic Limited sẽ có giá dự kiến từ 779 triệu đồng, trở thành "em út" trong gia đình 2008 khi đứng dưới hai phiên bản Premium và GT vốn đang có giá lần lượt là 838 triệu và 878 triệu đồng. Đây được xem là nỗ lực của nhà phân phối nhằm đưa dòng SUV mang biểu tượng “sư tử Pháp” đến gần hơn với tệp khách hàng đại chúng. Đặc biệt, khách hàng đặt mua sớm có thể nhận xe ngay trước Tết nguyên đán đi kèm ưu đãi bảo hiểm thân vỏ.

2-8084.jpg
Peugeot 2008 Iconic Limited sẽ có giá dự kiến từ 779 triệu đồng.

Dù chưa có hình ảnh chi tiết, nhưng những thông tin rò rỉ cho thấy Peugeot 2008 Iconic Limited vẫn giữ được diện mạo sang trọng đặc trưng. Xe sở hữu cụm đèn chiếu sáng công nghệ LED, bộ mâm 17 inch cùng các chi tiết ốp đen bóng mạnh mẽ. Điểm nhận diện riêng biệt nằm ở logo "Iconic" phía sau cửa cốp, tuy nhiên phiên bản này đã lược bỏ tính năng mở cốp điện để tối ưu giá thành.

3-4478.jpg
Xe Peugeot 2008 Iconic Limited sở hữu cụm đèn chiếu sáng công nghệ LED, bộ mâm 17 inch cùng các chi tiết ốp đen bóng mạnh mẽ.

Tiến vào bên trong, sự khác biệt trở nên rõ nét hơn khi cụm đồng hồ kỹ thuật số 10 inch quen thuộc đã được thay thế bằng loại analog kết hợp màn hình hiển thị 3,5 inch. Tuy nhiên, người dùng lại có thêm lựa chọn phối màu nội thất Nâu hoặc Đen, thay vì chỉ duy nhất một tông màu như trước. Các tiện nghi cốt lõi như màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch, hệ thống 6 loa, ốp vân carbon và điều hòa tự động vẫn được giữ lại để đảm bảo trải nghiệm cao cấp.

4-4123.jpg
Xe được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 10 inch quen thuộc đã được thay thế bằng loại analog kết hợp màn hình hiển thị 3,5 inch.

Điểm cộng lớn nhất trên bản Iconic Limited chính là việc nhà sản xuất vẫn duy trì hệ thống an toàn chủ động ADAS. Các tính năng như phanh khẩn cấp, đèn pha thông minh, cảnh báo điểm mù và nhận diện biển báo giao thông vẫn xuất hiện đầy đủ, giúp xe không bị lép vế về mặt công nghệ trước các đối thủ.

1-3434.jpg
Điểm cộng lớn nhất trên bản Iconic Limited chính là việc nhà sản xuất vẫn duy trì hệ thống an toàn chủ động ADAS.

Dù vậy, với mức khởi điểm 779 triệu đồng, Peugeot 2008 vẫn nằm ở nhóm trên của phân khúc, cao hơn đáng kể so với bản cao cấp của những cái tên như Mitsubishi Xforce hay Hyundai Creta và tiệm cận trực tiếp với bản Hybrid của Toyota Yaris Cross.

