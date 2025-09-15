Hà Nội

Kinh doanh

"Ông trùm" ngành sơn biến 6 cháu thành tỷ phú là ai?

Tỷ phú Goh Cheng Liang là ông trùm ngành sơn, người giàu thứ hai Singapore.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Goh Cheng Liang (1927 – 2025) là một trong những doanh nhân huyền thoại của Singapore, người đã xây dựng đế chế sơn Wuthelam Holdings và trở thành tỷ phú số một đảo quốc sư tử trong nhiều năm liền. Không chỉ nổi tiếng với khối tài sản khổng lồ, ông còn gây chú ý với kế hoạch truyền thừa tài sản “có một không hai” khi biến 6 cháu ngoại thành tỷ phú chỉ sau một đêm.

Hành trình từ nghèo khó đến ông trùm ngành sơn

Sinh ra trong một gia đình nghèo, Goh Cheng Liang từng phải bán lưới cá, cây cao su để mưu sinh. Cơ hội đến khi ông tận dụng nguồn sơn tồn kho giá rẻ từ quân đội Anh, tái chế và bán lại ra thị trường. Năm 1955, ông mở cửa hàng sơn đầu tiên, rồi trở thành nhà phân phối độc quyền của Nippon Paint tại Singapore năm 1962.

ty-phu.jpg
Ông trùm ngành sơn Goh Cheng Liang. Ảnh: Forbes

Năm 1974, Goh thành lập Wuthelam Holdings, đặt nền móng cho một trong những đế chế sơn phủ lớn nhất thế giới. Hiện Wuthelam nắm cổ phần kiểm soát tại Nippon Paint – công ty sơn lớn thứ tư toàn cầu, hoạt động tại hơn 30 quốc gia.

Kế hoạch thừa kế có 1-0-2

Theo Forbes, trước khi qua đời tháng 8/2025, tài sản ròng của Goh Cheng Liang ước tính 13,2 tỷ USD, giúp ông nhiều năm liền dẫn đầu danh sách người giàu nhất Singapore. Phần lớn tài sản của ông đến từ cổ phần trong Nippon Paint và các khoản đầu tư bất động sản chiến lược.

Điều khiến truyền thông thế giới bất ngờ là cách Goh phân chia tài sản. Thay vì truyền lại cho con, ông quyết định chuyển khoảng 55% cổ phần Nippon Paint thông qua Wuthelam Holdings cho 6 trong 8 người cháu. Mỗi người cháu hiện sở hữu khối tài sản hơn 1 tỷ USD, chính thức gia nhập câu lạc bộ tỷ phú toàn cầu.

ty-phu2.jpg
Goh Cheng Liang chia cổ phần cho các cháu. Ảnh: Forbes

Dù chia cổ phần cho cháu, quyền biểu quyết vẫn được tập trung cho con trai trưởng Goh Hup Jin – người hiện nắm hơn 90% quyền biểu quyết trong Nipsea International. Điều này giúp gia tộc duy trì quyền kiểm soát chiến lược trong tập đoàn.

Di sản và tầm ảnh hưởng

Không chỉ là doanh nhân, Goh Cheng Liang còn là nhà từ thiện lớn. Ông thành lập Goh Foundation, tài trợ cho nghiên cứu y tế, giáo dục, xây dựng trung tâm trị liệu proton đầu tiên tại Singapore. Di sản của ông không chỉ nằm ở khối tài sản hàng chục tỷ USD, mà còn ở tầm nhìn truyền thừa độc đáo: tạo ra thế hệ lãnh đạo trẻ, vừa giữ được tài sản, vừa gắn bó với giá trị gia đình.

Trong thông cáo ngày ông qua đời, gia đình mô tả ông là “người khiêm nhường, tận tụy với gia đình, luôn yêu thương con cháu”. Con trai trưởng, ông Hup Jin, gọi cha mình là “ngọn hải đăng của sự nhân ái và sức mạnh”.

