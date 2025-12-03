Ông Phan Thăng An được điều động, chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

Ông Phan Thăng An được Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 3/12, tại tỉnh Cao Bằng, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có ông Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Quản Minh Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng; Thiếu tướng La Công Phương - Chính ủy Quân khu 1; lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, các vụ, cục trực thuộc và các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định cho tân Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương công bố và trao Quyết định số 2569-QĐNS/TW ngày 28/11/2025 của Bộ Chính trị về việc điều động ông Phan Thăng An thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 1.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng khẳng định, việc điều động, chỉ định ông Phan Thăng An giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng thể hiện sự ghi nhận, tin tưởng và kỳ vọng của Bộ Chính trị đối với cá nhân ông. Ông Phan Thăng An được đánh giá là cán bộ được đào tạo bài bản, có năng lực và kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tư duy nhạy bén, phương pháp làm việc khoa học, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát cơ sở, đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Cao Bằng phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chỉ tiêu năm 2025 của tỉnh; đồng thời, chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng bày tỏ tin tưởng với năng lực, bản lĩnh, trách nhiệm và kinh nghiệm, ông Phan Thăng An sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phan Thăng An - Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, trân trọng cảm ơn và tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của ông Lê Minh Hưng. Ông nhấn mạnh đây là dấu mốc quan trọng, là vinh dự lớn trong quá trình công tác, đồng thời là trách nhiệm cao cả trước Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng. Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng cam kết sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình, tận tâm, tận lực, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu; cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, không ngừng đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo.

Trước đó, Bộ Chính trị đã quyết định điều động, chỉ định ông Quản Minh Cường - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.