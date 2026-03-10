Ông Nguyễn Xuân Thắng làm Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

Ngày 10/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng diễn ra Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ; cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Ban Bí thư chỉ định, phân công GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá những đóng góp rất quan trọng của Hội đồng Lý luận Trung ương các khóa trước, nhất là trong công tác nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện lý luận của Đảng về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và đóng góp trực tiếp vào việc xây dựng, hoàn thiện các văn kiện quan trọng của Đảng, đặc biệt là tại các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, định hướng con đường phát triển của đất nước trong thời gian dài.

Nêu rõ việc sớm kiện toàn và ra mắt Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031 ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện tinh thần chủ động, tích cực, khẩn trương hành động đưa công tác lý luận đồng hành cùng với các nhiệm vụ lớn của Đảng, của đất nước, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Hội đồng nhiệm kỳ mới cũng có nhiều đổi mới quan trọng với sự tham gia của các nhà lý luận, nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành và nhiều nhà lãnh đạo, quản lý giàu kinh nghiệm thực tiễn.

Sự kết hợp giữa lực lượng kế cận của các nhà khoa học giàu kinh nghiệm thể hiện rõ tinh thần kế thừa và phát triển, đảm bảo tính liên tục, đồng thời cũng tạo động lực cho sự đổi mới sáng tạo trong hoạt động của Hội đồng để Hội đồng Lý luận Trung ương thực sự trở thành nơi hội tụ kết tinh trí tuệ của đội ngũ các nhà lý luận, chuyên gia, là túi khôn của Đảng, là trung tâm nghiên cứu và tư vấn chiến lược về những vấn đề lớn của đất nước.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: TTXVN

Đề cập về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu Hội đồng Lý luận Trung ương cần tiếp tục khẳng định và nâng tầm vai trò hạt nhân nòng cốt trong công tác lý luận của Đảng, trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Công tác lý luận càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi chính lý luận góp phần hình thành nên nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam trong hoạt động của Đảng với tầm nhìn chiến lược dài hạn, lộ trình, bước đi trong từng giai đoạn, từng thời kỳ để phát triển đất nước.

"Hội đồng cũng cần phải phát huy mạnh mẽ, có hiệu quả vai trò tư vấn cho Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc xem xét, quyết định những quyết định, chiến lược và định hướng phát triển lớn của đất nước", Tổng Bí thư nhấn mạnh.