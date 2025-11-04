Ông Nguyễn Quốc Đoàn làm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ

Ông Nguyễn Quốc Đoàn, Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao giữ chức Phó tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Đoàn, ủy viên Trung ương Đảng, Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao giữ chức Phó tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn sinh năm 1975, quê tỉnh Ninh Bình. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Tiến sĩ Luật.

Quá trình công tác, ông Nguyễn Quốc Đoàn từng kinh qua nhiều chức vụ như: Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Bí thư rồi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Tháng 7/2021, ông Nguyễn Quốc Đoàn được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Sau đó, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Thẩm phán TAND Tối cao.

Đến năm 2024, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh án TAND Tối cao.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chỉ định ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy TAND Tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030.