Ông Nguyễn Hoài Nam giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị

Ông Nguyễn Hoài Nam - Phó chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị.

Chiều 13/11, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh đối với ông Nguyễn Hoài Nam.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 2555/QĐ-UBND, ngày 11/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Nam - Phó chánh Thanh tra tỉnh giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh kể từ ngày 11/11/2025. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Nguyễn Hoài Nam.

Trao quyết định và phát biểu chúc mừng, ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị mong muốn đồng chí Nguyễn Hoài Nam trên cương vị mới tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực và bản lĩnh, cùng cán bộ, công chức của đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể cơ quan Thanh tra tỉnh thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác thanh tra.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Hoài Nam cảm ơn sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tin tưởng giao nhiệm vụ, trọng trách mới. Đồng thời cam kết trên cương vị mới sẽ nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phấn đấu xây dựng tập thể Thanh tra tỉnh bản lĩnh, chuyên nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.