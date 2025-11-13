Hà Nội

Chính trị

Ông Nguyễn Đức Trung giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội

HĐND TP Hà Nội đã bầu ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thiên Tuấn

Chiều 13/11, HĐND TP Hà Nội đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Trần Sỹ Thanh do đã được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đồng thời, với đa số đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã bầu ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.

anh-chup-man-hinh-2025-11-13-luc-162401.png

Trước đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Trung tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Đức Trung sinh ngày 21/3/1974, quê tại tỉnh Thanh Hóa. Ông là Thạc sĩ kinh tế.

Ông Trung từng có thời gian dài công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ) và giữ các chức vụ như Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị.

Từ tháng 1/2019 đến tháng 2/2020, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 3/2020 đến tháng 11/2024, ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Đến ngày 11/11/2024, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

