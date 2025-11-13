Hà Nội

Chính trị

Tân Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh là ai?

Ông Bùi Nhân Sâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Hạo Nhiên

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 58-QĐ/TU về việc điều động, phân công công tác đối với ông Bùi Nhân Sâm - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Theo quyết định, ông Bùi Nhân Sâm được điều động đến nhận công tác tại Sở GD&ĐT Hà Tĩnh từ ngày 14/11/2025 để cơ quan có thẩm quyền xem xét, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở GD&ĐT.

s1.jpg
Ông Bùi Nhân Sâm, tân Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Bùi Nhân Sâm là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo trong ngành giáo dục, Bí thư Huyện uỷ và công tác Tuyên giáo của tỉnh. Ông được đánh giá là người có năng lực quản lý, kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Trước đó, vào ngày 29/10, bà Nguyễn Thị Nguyệt – Giám đốc Sở Giáo dục và Đạo tạo tỉnh Hà Tĩnh đã được HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

