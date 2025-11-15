Ông Mai Vũ Tuấn giữ chức Trưởng BQL di sản thế giới vịnh Hạ Long – Yên Tử

Sáng 15/11, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công bố và trao các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh về công tác cán bộ đối với nhiều đơn vị.

Hội nghị đã công bố quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh về điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Mai Vũ Tuấn, Giám đốc Sở Tư pháp, giữ chức Trưởng Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long – Yên Tử.

Ông Mai Vũ Tuấn, Trưởng Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long – Yên Tử phát biểu khi nhận quyết định bổ nhiệm.

Đồng thời, công bố Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Phó Trưởng Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long – Yên Tử đối với các ông: Vũ Kiên Cường, Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long; Phạm Ngọc Vinh, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long; Phạm Đình Huỳnh, Phó Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long; Lê Minh Tân, Phó Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long; Nguyễn Trung Hậu, Phó Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long; Đinh Sỹ Nguyên, Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long và Vũ Văn Hiển, Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long.

UBND tỉnh Quảng Ninh công bố quyết định giao quyền Giám đốc Sở Tư pháp đối với ông Nguyễn Chính Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, kể từ ngày 13/11 cho đến khi kiện toàn chức danh Giám đốc Sở theo quy định.

Phát biểu khi nhận quyết định, thay mặt các cán bộ được nhận quyết định, ông Mai Vũ Tuấn, Trưởng Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long – Yên Tử bày tỏ sự trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh đã tin tưởng, giao nhiệm vụ; đồng thời cảm ơn sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đơn vị trong suốt quá trình công tác.

Ông Mai Vũ Tuấn khẳng định đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao đối với mỗi cán bộ được điều động, bổ nhiệm. Trên cương vị mới, các cán bộ cam kết sẽ nỗ lực hết mình, giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể cơ quan, đơn vị để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trưởng Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long – Yên Tử cũng nhấn mạnh sẽ tích cực tham mưu, triển khai các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, đổi mới phương thức quản lý, góp phần xây dựng các cơ quan, đơn vị ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.