Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Ông Hồ Văn Mười tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI đã bầu ông Hồ Văn Mười tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 với 100% phiếu tán thành.

Nguyễn Tâm - Hoàng Hải

Ngày 30/3, tại kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của UBND tỉnh nhiệm kỳ mới. Kết quả, ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Ông Hồ Văn Mười được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Với 85/85 phiếu đồng ý, ông Hồ Văn Mười đạt tỷ lệ tuyệt đối, tiếp tục đảm nhiệm vị trí người đứng đầu chính quyền tỉnh trong nhiệm kỳ 2026–2031.

Ông Hồ Văn Mười sinh năm 1969, quê Đà Nẵng, có trình độ Đại học An ninh nhân dân, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Thạc sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu.

Trước đó, ông từng giữ nhiều vị trí trong ngành công an, như Phó Cục trưởng tại các đơn vị thuộc Bộ Công an. Giai đoạn 2019–2021, ông là Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông; từ năm 2021 đến 2025 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Ngày 24/6/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1268/QĐ-TTg chỉ định ông Hồ Văn Mười giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021–2026.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã bầu 6 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng gồm các ông: Lê Trọng Yên, Võ Ngọc Hiệp, Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Minh, Nguyễn Ngọc Phúc và Đinh Văn Tuấn.

#Chủ tịch Ubnd tỉnh #Lâm đồng

Bài liên quan

Chính trị

Ông Lưu Văn Trung tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng

Tại kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã bầu ông Lưu Văn Trung tiếp tục giữ chức Chủ tịch, đồng thời kiện toàn các chức danh chủ chốt

Ngày 30/3, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất, công bố kết quả bầu cử đại biểu và xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh theo báo cáo của Ủy ban bầu cử.

Các đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng biểu quyết thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Chính trị

Danh sách Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng nhiệm kỳ 2026-2031

HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất, tiến hành bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh khóa XV.

Tại kỳ họp, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối (55/55 đại biểu có mặt tán thành, đạt 100%).

Quá trình công tác của đồng chí Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Chính trị

Bắc Ninh bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh

Ngày 27/3, tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh, Hội thẩm nhân dân.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bắc Ninh nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh khóa XX; xác nhận tư cách 85 đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Toàn cảnh kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới