Ông Hồ Văn Mười tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI đã bầu ông Hồ Văn Mười tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 với 100% phiếu tán thành.

Ngày 30/3, tại kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của UBND tỉnh nhiệm kỳ mới. Kết quả, ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Với 85/85 phiếu đồng ý, ông Hồ Văn Mười đạt tỷ lệ tuyệt đối, tiếp tục đảm nhiệm vị trí người đứng đầu chính quyền tỉnh trong nhiệm kỳ 2026–2031.

Ông Hồ Văn Mười sinh năm 1969, quê Đà Nẵng, có trình độ Đại học An ninh nhân dân, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Thạc sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị.



Trước đó, ông từng giữ nhiều vị trí trong ngành công an, như Phó Cục trưởng tại các đơn vị thuộc Bộ Công an. Giai đoạn 2019–2021, ông là Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông; từ năm 2021 đến 2025 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Ngày 24/6/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1268/QĐ-TTg chỉ định ông Hồ Văn Mười giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021–2026.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã bầu 6 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng gồm các ông: Lê Trọng Yên, Võ Ngọc Hiệp, Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Minh, Nguyễn Ngọc Phúc và Đinh Văn Tuấn.