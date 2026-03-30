Ông Lưu Văn Trung tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng

Tại kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã bầu ông Lưu Văn Trung tiếp tục giữ chức Chủ tịch, đồng thời kiện toàn các chức danh chủ chốt

Ngày 30/3, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất, công bố kết quả bầu cử đại biểu và xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh theo báo cáo của Ủy ban bầu cử.

Các đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng biểu quyết thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên UBND tỉnh; đồng thời bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân khu vực.

Kỳ họp cũng nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử vừa qua, đồng thời xem xét, thông qua nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026.

Với 85/85 phiếu tán thành, ông Lưu Văn Trung được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lưu Văn Trung sinh năm 1974, quê xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên; có trình độ kỹ sư quản lý đất đai, thạc sĩ nông nghiệp, cao cấp lý luận chính trị. Trước đó, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Lâm Đồng bầu 6 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm các ông, bà: K’Mák, Tiêu Hồng Phúc, Y Quang Bkrông, Nguyễn Thị Thuận Bích, Mai Thị Xuân Trung và Đa Cát Vinh.

Trong đó, ông K’Mák (sinh năm 1972, dân tộc Mạ) là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, có trình độ đại học chuyên ngành quân sự, cao cấp lý luận chính trị. Ông Tiêu Hồng Phúc (sinh năm 1979) có trình độ thạc sĩ luật, là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ông Y Quang Bkrông (sinh năm 1976, dân tộc M’nông) có trình độ thạc sĩ chính sách công, cũng là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bà Nguyễn Thị Thuận Bích (sinh năm 1975) có trình độ thạc sĩ triết học; bà Mai Thị Xuân Trung (sinh năm 1973) có trình độ thạc sĩ chính sách công; ông Đa Cát Vinh (sinh năm 1975, dân tộc M’nông) có trình độ thạc sĩ quản lý hành chính công. Các nhân sự này đều từng giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI được đánh giá là bước kiện toàn bộ máy, tạo tiền đề triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.