Ông Đinh La Thăng vẫn đang chấp hành án tù, không đủ tài sản thi hành án

Ông Đinh La Thăng đang chấp hành hình phạt tù và tài sản không đủ để bảo đảm thi hành án.

Ngày 27/10, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Tư pháp Quý III/2025, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự Trần Thị Phương Hoa đã thông tin về tiến độ thi hành hai vụ án được dư luận quan tâm.

Đề cập đến việc thi hành án vụ án Đinh La Thăng, bà Trần Thị Phương Hoa cho biết: Ông Đinh La Thăng phải liên đới thi hành trong 3 vụ án, trong đó riêng đối với ông Đinh La Thăng thì phải thi hành tổng số tiền là hơn 830 tỷ đồng và đã thi hành xong hơn 4,5 tỷ đồng, còn phải thi hành hơn 825 tỷ đồng.

Trong vụ án này gặp khó khăn là hiện ông Thăng đang chấp hành hình phạt tù và tài sản không đủ để bảo đảm thi hành án.

Qua xác minh của cơ quan thi hành án dân sự thì ông Đinh La Thăng chỉ có duy nhất một tài sản chung của vợ chồng là một căn hộ chung cư, cơ quan thi hành án dân sự đã xử lý để thu hồi được số tiền hơn 4,5 tỷ đồng. Kết quả xác minh cũng cho thấy, ông Đinh La Thăng không còn tài sản khác.

“Cơ quan Thi hành án dân sự sẽ tiếp tục xác minh, khi phát hiện ông Đinh La Thăng có tài sản thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật”, bà Phương Hoa nêu rõ.

Về vụ FLC, đối với ông Trịnh Văn Quyết, Phó Cục trưởng cho biết, theo quy định tại điều 53 Luật Thi hành án dân sự thì đương sự có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án xác nhận kết quả thi hành án, đến nay cơ quan thi hành án mới nhận được đơn yêu cầu xác nhận của Trịnh Văn Quyết đối với khoản thi hành cho Nhà nước (quyết định thi hành án riêng) và đã cấp xác nhận theo yêu cầu.

Đến nay, Trịnh Văn Quyết đã thi hành xong toàn bộ nghĩa vụ cá nhân và nghĩa vụ liên đới trong bản án; khoản bồi thường hiện cơ quan Thi hành án dân sự đang thực hiện thủ tục chi trả cho người được thi hành án.

Đề cập đến kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế và đặc biệt là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, bà Phương Hoa cho biết, trong 3 năm gần đây, kết quả thi hành án trong các vụ án tham nhũng, kinh tế liên tục tăng cao, năm sau cao hơn năm trước.

Cụ thể, năm 2023, cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi, xử lý xong hơn 20.405 tỷ đồng (tăng 4.415 tỷ đồng so với năm 2022). Năm 2024, số tiền thi hành xong đạt hơn 22.177 tỷ đồng ( tăng hơn 1.771 đồng so với năm 2023). Năm 2025 đã thi hành xong 27.416 tỷ đồng, tăng trên 5.239 tỷ đồng (tăng 23,62% so với cùng kỳ năm 2024)