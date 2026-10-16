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Chính trị

Ông Bùi Thanh Nhân làm Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM

Ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM - được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM.

Nguyễn Đức

Ngày 16/10, Thành uỷ TPHCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, chủ trì hội nghị.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định phân công, bổ nhiệm ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM, làm Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

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Ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM - được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM.

Ông Bùi Thanh Nhân sinh năm 1974; trình độ chuyên môn: thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân quản trị kinh doanh, cử nhân ngôn ngữ Anh; trình độ lý luận cao cấp chính trị. Ông Nhân từng là Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương (cũ)…

Từ ngày 1/7/2025, ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM, nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Nhân được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, đồng thời được bầu vào Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII tại hội nghị Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 8 (khóa XIII), nhiệm kỳ 2023-2028 vào tháng 12/2025. Tháng 6/2026, tại Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông Nhân tiếp tục được bầu vào Ban Thường vụ Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

#Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM #Ban Tuyên giáo Trung ương

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