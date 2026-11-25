Từ thông tin người dân cung cấp, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã tìm thấy, cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.

Ngày 25/11, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, Đội K52 (Phòng Chính trị) vừa tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực gần suối Lơ Bơ thuộc làng Vơn, xã Kong Chro (tỉnh Gia Lai).

Trước đó, theo lời kể của người dân làng Vơn, khoảng năm 1968, sau khi tham gia chiến đấu tại khu vực Phú Bổn, Cheo Reo, trên đường cơ động về nơi trú quân, Trung đoàn 95 có 2 quân nhân (trong đó có một y tá) bị thương phải ở lại làng Vơn. Do vết thương quá nặng, cả hai đồng chí đã hy sinh và được người dân an táng tại khu vực gần làng.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trên cơ sở thông tin thu thập được, từ ngày 11 đến 23/11, Đội K52 đã tổ chức tìm kiếm, khai quật tại khu vực có thông tin mộ liệt sĩ. Chiều 23/11, đơn vị đã tìm thấy, cất bốc, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ cùng các di vật gồm những mảnh tăng và 3 cúc áo màu trắng của trang phục y tá.

Ngay sau khi quy tập, các hài cốt liệt sĩ được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN, từng bước triển khai các hoạt động xác định danh tính.