Các đơn vị chậm trễ trả lời đơn thư của người dân phải hoàn tất báo cáo vào ngày 27/11 và sẵn sàng giải trình trực tiếp tại nghị trường.

Chiều 25/11, Thường trực HĐND và Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP HCM tổ chức hội nghị giám sát kết quả giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trong 9 tháng đầu năm 2026.

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố chủ trì hội nghị

Số liệu báo cáo tại hội nghị cho thấy trong 9 tháng đầu năm 2026, Đoàn ĐBQH TP HCM đã tiếp nhận 1.355 đơn thư, qua phân loại đã chuyển 686 đơn đủ điều kiện đến cơ quan có thẩm quyền. Trong số 640 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của TP HCM, các đơn vị đã có văn bản phản hồi kết quả 497 đơn. Riêng trong tháng 11/2026, sau quá trình đôn đốc của hai cơ quan dân cử, nhiều đơn vị đã rà soát và bổ sung báo cáo kết quả xử lý đối với hàng chục vụ việc còn chậm tiến độ.

Thay mặt các cơ quan chịu sự giám sát, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Văn Bảy thẳng thắn chỉ ra ranh giới giữa hiện đại hóa hành chính và trách nhiệm công vụ khi khẳng định, dù Thành phố đang đẩy mạnh chuyển đổi số nhưng công nghệ không thể thay thế sự tương tác, đối thoại trực tiếp với người dân. Ông yêu cầu các sở, ban, ngành rà soát, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác; đồng thời đặt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư ngang hàng với nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm để bố trí nguồn lực tương xứng. Đối với những đơn vị còn tồn đọng nhiều hồ sơ, lãnh đạo UBND TP HCM yêu cầu phải lập lộ trình xử lý dứt điểm, nhận thiếu sót trước cơ quan giám sát và chuẩn bị sẵn sàng trả lời chất vấn trực tiếp tại nghị trường để cử tri theo dõi.

Ông Võ Hoàng Ngân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố phát biểu

Ở góc độ cơ quan giám sát, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP HCM Võ Hoàng Ngân ghi nhận kế hoạch phối hợp đã bước đầu tác động trực tiếp đến tiến độ xử lý và tinh thần trách nhiệm của các đơn vị liên quan. Tuy nhiên, ông chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại trong cơ chế phối hợp liên ngành và chế độ thông tin báo cáo. Theo ông, các sở, ngành không thể chờ đến khi bị đôn đốc mới rà soát mà phải chủ động phản hồi kịp thời tiến độ giải quyết để người dân nắm bắt, theo dõi.

Các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Trường Nhật Phượng đánh giá đợt giám sát đầu tiên sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy đã phát huy hiệu quả thực chất và cho biết cơ quan dân cử hướng tới duy trì hoạt động này định kỳ 6 tháng một lần.

Chỉ ra bất cập phổ biến hiện nay là nhiều vụ việc thực tế đã được giải quyết nhưng cơ quan thực thi không gửi báo cáo phản hồi, bà yêu cầu các đơn vị chưa báo cáo hoặc báo cáo chưa đầy đủ phải khẩn trương bổ sung, hoàn tất chậm nhất trong ngày 27/11/2026 để kịp tổng hợp phục vụ Kỳ họp thứ 8 HĐND TP HCM.

Bên cạnh yêu cầu xử lý dứt điểm các vụ việc kéo dài và giải trình cụ thể những trường hợp chưa được thụ lý đúng thẩm quyền, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu trong khâu phân luồng, theo dõi đơn thư. Hiện toàn bộ kết quả giải quyết đơn thư đã được công khai trên Cổng Thông tin điện tử HĐND TP HCM và ứng dụng “HĐND Tp.Hồ Chí Minh” nhằm bảo đảm tính minh bạch. Thường trực HĐND TP HCM đồng thời đề nghị UBND TP HCM chỉ đạo lãnh đạo các sở, ngành trực tiếp tham dự các buổi tiếp xúc cử tri để giải đáp ngay những vướng mắc thuộc lĩnh vực quản lý, giải quyết vấn đề từ cơ sở thay vì để đơn thư phát sinh kéo dài.