Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng cho biết, sau khi tiếp nhận lĩnh vực an sinh xã hội, bảo vệ trẻ em, bảo trợ xã hội từ tháng 3/2025 và hợp nhất hệ thống y tế Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu từ tháng 7/2025, mạng lưới y tế phục vụ hơn 14 triệu dân trên địa bàn rộng lớn. Từ ngày 1/1/2026, 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu chuyển về trực thuộc UBND cấp xã, đặt ra yêu cầu kép là vừa ổn định tổ chức vừa bảo đảm chăm sóc sức khỏe nhân dân không gián đoạn.

Quang cảnh hội nghị

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Trong năm 2026, Thành phố đã chuyển giao nguồn lực từ 38 trung tâm y tế khu vực để vận hành 168 trạm y tế cấp xã, chấm dứt hoạt động 25 trung tâm không giường bệnh và duy trì điều trị nội trú tại 13 trung tâm có giường bệnh. Toàn hệ thống hiện có 170 bệnh viện công lập và ngoài công lập, 12 trung tâm y tế khu vực, 168 trạm y tế, các trung tâm chuyên ngành, cơ sở bảo trợ xã hội cùng 358 phòng khám đa khoa, hơn 11.000 phòng khám chuyên khoa và hơn 18.000 nhà thuốc. Mô hình đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn mở rộng từ 3 xã thí điểm lên 83 phường, xã với 226 đội.

Cùng với củng cố mạng lưới, chương trình kết nối bệnh viện với trạm y tế giai đoạn 2026 – 2030 khởi động theo hướng mỗi trạm có một bệnh viện đa khoa đồng hành, đưa đợt đầu 81 bác sĩ về 37 trạm y tế khám chữa bệnh và chuyển giao kỹ thuật tại chỗ, kèm chính sách hỗ trợ, thu hút bác sĩ.

Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng trình bày báo cáo tại hội nghị

Qua thảo luận tại Hội nghị, 5 điểm nghẽn lớn được nhận diện rõ nét. Thứ nhất, năng lực y tế cơ sở chưa đồng đều khi một số trạm thiếu nhân lực, đặc biệt là nhân lực quản lý, còn cơ sở vật chất, trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa ngành y tế, UBND cấp xã và bệnh viện đồng hành.

Thứ hai, tiến độ khám sức khỏe toàn dân còn chênh lệch giữa địa phương và nhóm dân cư, nhất là tỷ lệ khám ở người lao động còn thấp do khó khăn trong tổ chức khám theo ca kíp, bố trí nguồn lực và cập nhật dữ liệu sau khám.

Thứ ba, cơ chế tài chính và thanh toán bảo hiểm y tế còn nhiều bất cập khi giá dịch vụ chưa tính đủ chi phí, đẩy nhiều cơ sở công lập vào thế khó khi tự chủ; năm 2026 ghi nhận mức vượt dự toán chi bảo hiểm y tế khoảng 6.000 tỷ đồng cùng nhiều khoản chi phí tại cơ sở công lập chưa giải quyết dứt điểm, ảnh hưởng trực tiếp đến mua sắm thuốc, vật tư và quyền lợi người bệnh.

Thứ tư, chuyên môn giữa các bệnh viện, trung tâm y tế khu vực chưa đồng đều, có nơi có thiết bị nhưng thiếu nhân lực khai thác, trong khi nhu cầu đầu tư cho y tế dự phòng, vùng xa, khu công nghiệp và biển đảo rất lớn.

Thứ năm, dữ liệu y tế chưa kết nối đồng bộ do thiếu kho dữ liệu dùng chung hoàn chỉnh và chuẩn liên thông thống nhất, cộng với hạn chế tiếp cận công nghệ, định danh điện tử của một bộ phận người dân và áp lực điều hành trên địa bàn rộng sau hợp nhất.

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Huỳnh Thanh Nhân phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM Huỳnh Thanh Nhân khẳng định toàn bộ ý kiến cử tri tại ba điểm cầu sẽ được tổng hợp, phân loại, chuyển cơ quan có thẩm quyền và theo dõi, đôn đốc giải quyết theo quy định. Cuộc đối thoại trực diện này tạo thêm căn cứ thực tiễn để HĐND TP HCM và Ban Văn hóa - Xã hội tham mưu, quyết nghị trúng đích các chính sách về nhân lực, y tế cơ sở, chăm sóc người cao tuổi, người lao động, tài chính, tự chủ, bảo hiểm y tế, mua sắm và hạ tầng số, từng bước xây dựng hệ thống y tế hiện đại, công bằng, đa tầng, chuyên sâu và bền vững phục vụ nhân dân.