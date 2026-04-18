Omoda & Jaecoo khai trương nhà phân phối quy mô lớn tại Vĩnh Yên

O&J Vĩnh Yên đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ thống phân phối của thương hiệu Omoda & Jaecoo tại khu vực trung du miền Bắc.

Video: Xem chi tiết SUV điện Jaecoo J5 EV sắp về Việt Nam.

O&J Vĩnh Yên nằm trên Quốc lộ 2, tuyến giao thông huyết mạch kết nối trực tiếp Hà Nội với các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc như Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai…. Với lợi thế này, nhà phân phối không chỉ phục vụ khách hàng tại Vĩnh Yên mà còn dễ dàng tiếp cận nhóm khách hàng liên vùng từ Hà Nội, Thái Nguyên và các tỉnh lân cận.

Khu vực này cũng được xem là một trong những trung tâm kinh doanh ô tô sôi động của miền Bắc, nơi quy tụ nhiều thương hiệu lớn. Omoda & Jaecoo cho biết hãng lựa chọn đặt nhà phân phối tại đây thể hiện chiến lược rõ ràng là hiện diện tại điểm giao thoa giữa lưu lượng khách hàng cao, khả năng nhận diện mạnh và môi trường cạnh tranh trực tiếp, từ đó tạo đà tăng trưởng bền vững.

1-4224.jpg
Omoda & Jaecoo Việt Nam khai trương nhà phân phối quy mô lớn tại Vĩnh Yên.

Được đầu tư với tổng diện tích hơn 4.000m², O&J Vĩnh Yên bao gồm phòng trưng bày và xưởng dịch vụ đạt tiêu chuẩn 3S (Sales – Service – Spare parts), trang bị đầy đủ hệ thống thiết bị hiện đại. Không gian được thiết kế theo nhận diện toàn cầu của Omoda & Jaecoo, mang phong cách hiện đại, tinh gọn và tối ưu trải nghiệm khách hàng.

Phòng trưng bày rộng lớn giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm các dòng SUV công nghệ mới nhất, trong khi xưởng dịch vụ đáp ứng toàn diện các nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa và chăm sóc xe, mang lại sự thuận tiện và an tâm trong suốt quá trình sử dụng.

4-9364.jpg
Phòng trưng bày rộng lớn giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm các dòng SUV của Omoda & Jaecoo, trong khi xưởng dịch vụ đáp ứng toàn diện.

Bên cạnh C5 SHS-H, khách hàng còn có cơ hội trải nghiệm các dòng xe chủ lực của thương hiệu. Omoda C5 nổi bật với thiết kế trẻ trung, thời trang, phù hợp với khách hàng đô thị và gia đình trẻ. Jaecoo J7 Flagship mang đến phong cách mạnh mẽ, nam tính, linh hoạt với nhiều điều kiện địa hình. Trong khi đó, Jaecoo J7 PHEV (SHS) với khả năng vận hành hơn 1.630 km chỉ với một bình xăng và một lần sạc tiếp tục là lựa chọn tối ưu cho các hành trình dài.

Song hành với các mẫu sản phẩm chất lượng cao, Omoda & Jaecoo Việt Nam mang đến hệ thống dịch vụ hậu mãi tiêu chuẩn cao với chính sách bảo hành lên đến 10 năm hoặc 1.000.000 km, cùng hệ thống kho phụ tùng tại Hải Phòng và Đồng Nai đảm bảo cung ứng linh kiện trong vòng 48 giờ. Điều này giúp khách hàng khu vực trung du và miền núi phía Bắc hoàn toàn yên tâm trong quá trình sử dụng xe.

3-8356.jpg
Omoda & Jaecoo Việt Nam mang đến hệ thống dịch vụ hậu mãi tiêu chuẩn cao với chính sách bảo hành lên đến 10 năm hoặc 1.000.000 km.

Việc đưa O&J Vĩnh Yên vào hoạt động không chỉ mở rộng mạng lưới phân phối mà còn khẳng định vai trò của khu vực trung du miền Bắc trong chiến lược phát triển dài hạn của Omoda & Jaecoo Việt Nam.

#Omoda & Jaecoo tại Vĩnh Yên #thương hiệu ôtô Omoda & Jaecoo #SUV của Omoda & Jaecoo #Jaecoo J7 Flagship #Omoda & Jaecoo Việt Nam #Omoda

Số hóa - Xe

Gần 20.000 xe Jaecoo J7 nguy cơ gặp tai nạn vì lỗi hệ thống điện

Omoda & Jaecoo chính thức triệu hồi trên toàn cầu 19.758 chiếc SUV Jaecoo J7 vì nguy cơ mất nguồn điện đột ngột, làm tăng nguy cơ tai nạn cho người sử dụng.

Video: Mẫu xe SUV Jaecoo J7 của Trung Quốc dính án triệu hồi.

Omoda & Jaecoo (thuộc tập đoàn Chery, Trung Quốc) vừa chính thức phát đi thông báo triệu hồi quy mô lớn đối với mẫu SUV Jaecoo J7 trên phạm vi toàn cầu. Nguyên nhân được xác định là do lỗi thiết kế ở hệ thống dây điện điều khiển, có thể dẫn đến tình trạng xe mất nguồn điện đột ngột khi đang di chuyển, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Omoda & Jaecoo đưa xe hybrid trở thành lựa chọn thực tế toàn cầu

Tháng 4/2026, Omoda & Jaecoo tiếp tục triển khai hành trình “Super Hybrid Marathon” qua 9 quốc gia để kiểm chứng toàn diện năng lực công nghệ hybrid.

Trong bối cảnh giá dầu toàn cầu liên tục tăng cao, chi phí sử dụng ôtô đang trở thành mối quan tâm lớn của người tiêu dùng. Trước thực tế đó, Omoda & Jaecoo đã triển khai các bài thử nghiệm sức bền đa địa hình trên toàn cầu với công nghệ Super Hybrid System (SHS), nhằm cung cấp dữ liệu thực tế về hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu, chi phí vận hành và độ tin cậy.

Gần đây, bài thử nghiệm tại Ecuador đã ghi nhận kết quả ấn tượng, và trong tháng 4, thương hiệu sẽ tiếp tục triển khai hành trình “Super Hybrid Marathon” qua 9 quốc gia để kiểm chứng toàn diện năng lực công nghệ hybrid.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Jaecoo J5 EV sắp về Việt Nam "cháy hàng" tại Indonesia với hơn 7.000 xe

Jaecoo J5 EV mới đang gây chú ý tại Indonesia với hơn 7.000 xe đã bàn giao chỉ sau thời gian ngắn. Xe dự kiến sẽ được giới thiệu tại Việt Nam trong quý II/2026.

Video: Xem chi tiết SUV điện Jaecoo J5 EV sắp về Việt Nam.

Jaecoo J5 EV đang ghi nhận những tín hiệu tích cực tại thị trường Indonesia khi nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của người tiêu dùng trong phân khúc SUV điện. Sau thời gian ngắn ra mắt, mẫu xe đã đạt hơn 7.000 xe bàn giao, trở thành một trong những sản phẩm nổi bật của thương hiệu trong chiến lược mở rộng tại Đông Nam Á. Kết quả này phản ánh xu hướng gia tăng nhu cầu đối với các dòng xe năng lượng mới trong khu vực, đồng thời cho thấy sức hút của các mẫu SUV điện trong phân khúc phổ thông – trung cấp.

Xem chi tiết

