Omoda & Jaecoo khai trương nhà phân phối quy mô lớn tại Vĩnh Yên

O&J Vĩnh Yên nằm trên Quốc lộ 2, tuyến giao thông huyết mạch kết nối trực tiếp Hà Nội với các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc như Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai…. Với lợi thế này, nhà phân phối không chỉ phục vụ khách hàng tại Vĩnh Yên mà còn dễ dàng tiếp cận nhóm khách hàng liên vùng từ Hà Nội, Thái Nguyên và các tỉnh lân cận.

Khu vực này cũng được xem là một trong những trung tâm kinh doanh ô tô sôi động của miền Bắc, nơi quy tụ nhiều thương hiệu lớn. Omoda & Jaecoo cho biết hãng lựa chọn đặt nhà phân phối tại đây thể hiện chiến lược rõ ràng là hiện diện tại điểm giao thoa giữa lưu lượng khách hàng cao, khả năng nhận diện mạnh và môi trường cạnh tranh trực tiếp, từ đó tạo đà tăng trưởng bền vững.

Được đầu tư với tổng diện tích hơn 4.000m², O&J Vĩnh Yên bao gồm phòng trưng bày và xưởng dịch vụ đạt tiêu chuẩn 3S (Sales – Service – Spare parts), trang bị đầy đủ hệ thống thiết bị hiện đại. Không gian được thiết kế theo nhận diện toàn cầu của Omoda & Jaecoo, mang phong cách hiện đại, tinh gọn và tối ưu trải nghiệm khách hàng.

Phòng trưng bày rộng lớn giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm các dòng SUV công nghệ mới nhất, trong khi xưởng dịch vụ đáp ứng toàn diện các nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa và chăm sóc xe, mang lại sự thuận tiện và an tâm trong suốt quá trình sử dụng.

Bên cạnh C5 SHS-H, khách hàng còn có cơ hội trải nghiệm các dòng xe chủ lực của thương hiệu. Omoda C5 nổi bật với thiết kế trẻ trung, thời trang, phù hợp với khách hàng đô thị và gia đình trẻ. Jaecoo J7 Flagship mang đến phong cách mạnh mẽ, nam tính, linh hoạt với nhiều điều kiện địa hình. Trong khi đó, Jaecoo J7 PHEV (SHS) với khả năng vận hành hơn 1.630 km chỉ với một bình xăng và một lần sạc tiếp tục là lựa chọn tối ưu cho các hành trình dài.

Song hành với các mẫu sản phẩm chất lượng cao, Omoda & Jaecoo Việt Nam mang đến hệ thống dịch vụ hậu mãi tiêu chuẩn cao với chính sách bảo hành lên đến 10 năm hoặc 1.000.000 km, cùng hệ thống kho phụ tùng tại Hải Phòng và Đồng Nai đảm bảo cung ứng linh kiện trong vòng 48 giờ. Điều này giúp khách hàng khu vực trung du và miền núi phía Bắc hoàn toàn yên tâm trong quá trình sử dụng xe.

Việc đưa O&J Vĩnh Yên vào hoạt động không chỉ mở rộng mạng lưới phân phối mà còn khẳng định vai trò của khu vực trung du miền Bắc trong chiến lược phát triển dài hạn của Omoda & Jaecoo Việt Nam.